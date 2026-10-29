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عربي-دولي

هو كبير المخططين في البنتاغون.. وزير الدفاع الأميركي يقيل عسكريا بارزا

Lebanon 24
29-10-2026 | 00:39
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هو كبير المخططين في البنتاغون.. وزير الدفاع الأميركي يقيل عسكريا بارزا
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أقدم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على إقالة عسكري بارز في الجيش الأميركي، وسط توقعات باستئناف الضربات على إيران.
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وحسب مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية، فإن هيغسيث أقال هذا الأسبوع كبير المخططين في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الفريق بريت سيلفيا، من هيئة الأركان المشتركة، من دون تقدير تفسير أو تعيين بديل له.

ويعد سيلفيا، القائد السابق للفرقة 101 المحمولة جوا، أحدث حلقة في سلسلة طويلة من كبار الضباط الذين أُبعدوا عن مناصبهم، منذ وصول هيغسيث إلى البنتاغون قبل عامين تقريبا.

ولم يعلن بعد عن بديل لسيلفيا، كما لا يزال من غير الواضح من سيتولى مسؤولياته.

وفي العادة، يتولى نائب مدير الإدارة المعنية في هيئة الأركان المشتركة الدور مؤقتا، إلى حين ترشيح الرئيس لشخصية جديدة يقرها مجلس الشيوخ.

ويعتبر سيلفيا ثاني مسؤول يستبعد من هذا المنصب، إذ أُجبر سلفه الفريق جوزيف ماكغي، على التقاعد.

وقال مسؤول سابق في هيئة الأركان المشتركة تعليقا على الأمر: "هذا ليس الوقت المناسب لخسارة مدير. هذا الشخص يمثل حلقة وصل حيوية بين القوات العملياتية وسياسات وزارة الدفاع والبيت الأبيض".

وينذر رحيل سيلفيا، وفق "ذي أتلانتيك"، بمزيد من الاضطرابات في المستويات العليا داخل البنتاغون، في وقت يسعى به ترامب لكسر الجمود مع إيران، ويدرس خيار العودة إلى العمليات القتالية في أعقاب انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء.
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