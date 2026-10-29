موسكو وواشنطن تناقشان رفع العقوبات عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي

قال مساعد الرئيس الروسي
يوري أوشاكوف إن موسكو
وواشنطن تناقشان منذ فترة إمكانية رفع العقوبات
المفروضة على صندوق الاستثمار المباشر الروسي، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات بين رئيس الصندوق كيريل دميترييف والجانب الأميركي.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية، الأربعاء، عن أوشاكوف قوله إن المناقشات لا تزال جارية، لكنه أضاف أنه لا يعرف النتيجة التي ستنتهي إليها، موضحًا أن اتصالات دميترييف مع المسؤولين الأميركيين
أسهمت في طرح الملف ومناقشته.
واشنطن
تدرس طلبًا روسيًا
يأتي التصريح بعدما أفادت صحيفة "نيويورك
تايمز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
تدرس طلبًا لرفع العقوبات عن الصندوق، في إطار مساعٍ لتحسين العلاقات الاقتصادية بين موسكو وواشنطن، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة.
ووفقًا للتقرير، يرتبط الطلب بدور الصندوق في ترتيب شحنات من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة
، إذ تسعى موسكو إلى رفع القيود المفروضة عليه بما يتيح له المشاركة في هذه المعاملات. وأكد مسؤول أميركي لـ"نيويورك تايمز" أن الطلب يخضع للمراجعة وفق الإجراءات المعمول بها.
صندوق الاستثمار
ويترأس كيريل دميترييف صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كما يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأجنبية، ويلعب دورًا في الاتصالات الروسية الأميركية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي وتسوية الأزمة الأوكرانية
.
يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الصندوق في فبراير 2022، عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ضمن حزمة من الإجراءات التي استهدفت مؤسسات وأفرادًا روسًا.