53 سفينة صينية تطوّق المنطقة من اليابان إلى الفيليبين.. وتايوان تحذّر: التهديد "واضح"

كشف مسؤول تايواني رفيع أن تنشر أكثر من 50 سفينة حربية وسفينة رسمية أخرى في رقعة بحرية واسعة تمتد من جنوب إلى تايوان وقبالة سواحل الفيليبين، واصفاً مستوى التهديد بأنه "واضح".

وقال لمجلس التايواني جوزيف وو: "نحن نراقب أنشطتهم بيقظة. التهديد المتزامن لتايوان واليابان والفيليبين واضح"، وذلك في تعليق أرفقه، الأربعاء، بخريطة نشرها على منصة "إكس" تُظهر مواقع 53 سفينة، بينها 34 سفينة حربية تابعة للبحرية، من ضمنها حاملة الطائرات "لياونينغ".

وبحسب الخريطة، تمركزت الحاملة ومجموعتها القتالية شرق الفيليبين، فيما انتشرت تشكيلات أخرى شرق تايوان وجنوب شرقها، إضافة إلى ثلاث تشكيلات قبالة الساحل الجنوبي لليابان. وكان وو قد نشر خريطة مماثلة في أيار الماضي.

وتكثّف تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، جهودها لنشر تفاصيل وخرائط تُظهر أماكن انتشار السفن الحربية وسفن خفر السواحل.

في المقابل، لم ترد وزارات الدفاع في الصين والفيليبين واليابان فوراً على طلبات التعليق، علماً أن الصينية كانت قد أعلنت هذا الشهر أن "لياونينغ" تجري تدريباً روتينياً لا يستهدف أي دولة بعينها.

وتدهورت علاقات الصين مع كل من اليابان والفيليبين خلال الأشهر الأخيرة، إذ تبدي بكين استياءها من الدعم الياباني لتايوان، فيما تخوض مواجهة متصاعدة مع مانيلا في بحر الصين الجنوبي.

وقال التايواني ويلينغتون كو، الخميس: "لسنا سعداء برؤية أي محاولة لإظهار الردع قد تقوّض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مؤكداً للصحافيين في أن وزارته، إلى جانب تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الشركاء، "تحافظ على الوعي المناسب" بأنشطة السفن الحربية الصينية.

ولا تعترف الصين بأي سيادة منفصلة لتايوان، فيما تؤكد حكومة أن شعبها وحده يقرر مستقبله، وأن بكين لا تملك أي حق في المطالبة بها.