موسكو تُسقط نحو 613 مسيّرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو

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أعلن عمدة العاصمة الروسية سوبيانين، اليوم الخميس، ان الدفاعات أسقطت ودمرت معظم المسيرات ، البالغ عددها 613 مسيّرة، التي كانت متجهة نحو .وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن عمدة موسكو في وقت سابق من الخميس أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 30 مسيرة، ثم نقلت عنه لاحقا أنه تم إسقاط 10 إضافية كانت في طريقها نحو العاصمة.ونقل موقع الإخباري الروسي عن سوبيانين قوله اليوم إن أكثر من 231 طائرة مسيّرة حلّقت باتجاه مقاطعة موسكو، خلال مساء أمس والليلة الماضية، مؤكدًا أن معظمها جرى اعتراضه قبل وصوله إلى العاصمة.وكتب سوبيانين عبر قناته على "ماكس": "خلال الفترة من الساعة 20:30 يوم 28 تشرين الأول حتى الساعة 07:00 يوم 29 تشرين الأول ، اتجهت 613 طائرة مسيّرة نحو منطقة موسكو".وأضاف: "حيدت قوات الروسي معظمها على مسافات بعيدة، فيما دُمرت 231 طائرة مسيّرة لدى اقترابها من موسكو".وأفادت الوكالة الروسية للنقل الجوي بأنه تم فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطارات جوكوفسكي ودوموديدوفو وفنوكوفو بضواحي موسكو خلال ساعات الليل وفجر اليوم، بحسب " ".