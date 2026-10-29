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عربي-دولي

موسكو تُسقط نحو 613 مسيّرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو

Lebanon 24
29-10-2026 | 01:47
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موسكو تُسقط نحو 613 مسيّرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو
موسكو تُسقط نحو 613 مسيّرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو photos 0
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أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، ان الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ودمرت معظم المسيرات الأوكرانية، البالغ عددها 613 مسيّرة، التي كانت متجهة نحو موسكو.
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وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن عمدة موسكو في وقت سابق من صباح اليوم الخميس أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 30 مسيرة، ثم نقلت عنه لاحقا أنه تم إسقاط 10 مسيرات إضافية كانت في طريقها نحو العاصمة.

ونقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي عن سوبيانين قوله اليوم إن أكثر من 231 طائرة مسيّرة حلّقت باتجاه مقاطعة موسكو، خلال مساء أمس والليلة الماضية، مؤكدًا أن معظمها جرى اعتراضه قبل وصوله إلى العاصمة.

وكتب سوبيانين عبر قناته على "ماكس": "خلال الفترة من الساعة 20:30 يوم 28 تشرين الأول حتى الساعة 07:00 يوم 29 تشرين الأول ، اتجهت 613 طائرة مسيّرة نحو منطقة موسكو".

وأضاف: "حيدت قوات أنظمة الدفاع الجوي الروسي معظمها على مسافات بعيدة، فيما دُمرت 231 طائرة مسيّرة لدى اقترابها من موسكو".

وأفادت الوكالة الروسية للنقل الجوي بأنه تم فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطارات جوكوفسكي ودوموديدوفو وفنوكوفو بضواحي موسكو خلال ساعات الليل وفجر اليوم، بحسب "روسيا اليوم".
 
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