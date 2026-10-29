مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي... كامالا هاريس تحذّر من عزل ترامب للمرة الثالثة

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دعت نائبة الرئيس الأميركي السابقة ، إلى عدم السعي لعزل للمرة الثالثة، في حال استعاد السيطرة على مجلس النواب عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل.وقالت : أعتقد أن التوجه نحو العزل ليس فكرة جيدة، بصراحة”، مشيرة إلى محدودية الموارد المتاحة، وضرورة توجيه الجهود نحو المساءلة وإجراء التحقيقات.وأضافت: "هذا هو المجال الذي ينبغي أن يُكرّس له الوقت. تذكروا أنني كنت في خلال المحاولة السابقة، والأصوات اللازمة غير متوافرة. هذا هو موقفي، لكنني أعتقد أيضًا أنه بعد الانتخابات، ينبغي لنا جميعًا الاتفاق على أن يكون هدفنا إنجاز الأمور".وشددت هاريس على ضرورة أن يتبنى الديمقراطيون موقفًا حازمًا، وألا يترددوا في محاسبة بشأن خفض الإنفاق على الرعاية الصحية والرقابة على الحرب مع .