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عربي-دولي

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي... كامالا هاريس تحذّر من عزل ترامب للمرة الثالثة

Lebanon 24
29-10-2026 | 02:18
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مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي... كامالا هاريس تحذّر من عزل ترامب للمرة الثالثة
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي... كامالا هاريس تحذّر من عزل ترامب للمرة الثالثة photos 0
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دعت نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس، الحزب الديمقراطي إلى عدم السعي لعزل الرئيس دونالد ترامب للمرة الثالثة، في حال استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل.
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وقالت هاريس: أعتقد أن التوجه نحو العزل ليس فكرة جيدة، بصراحة”، مشيرة إلى محدودية الموارد المتاحة، وضرورة توجيه الجهود نحو المساءلة وإجراء التحقيقات.

وأضافت: "هذا هو المجال الذي ينبغي أن يُكرّس له الوقت. تذكروا أنني كنت في مجلس الشيوخ خلال المحاولة السابقة، والأصوات اللازمة غير متوافرة. هذا هو موقفي، لكنني أعتقد أيضًا أنه بعد الانتخابات، ينبغي لنا جميعًا الاتفاق على أن يكون هدفنا إنجاز الأمور".

وشددت هاريس على ضرورة أن يتبنى الديمقراطيون موقفًا حازمًا، وألا يترددوا في محاسبة إدارة ترامب بشأن خفض الإنفاق على الرعاية الصحية والرقابة على الحرب مع إيران.
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