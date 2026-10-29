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عربي-دولي

هدنة الطاقة تسقط... وزيلينسكي يترقّب مفاوضات أبو ظبي

Lebanon 24
29-10-2026 | 02:30
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هدنة الطاقة تسقط... وزيلينسكي يترقّب مفاوضات أبو ظبي
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن وقف إطلاق النار المقترح على منشآت الطاقة مع روسيا فشل لأن موسكو واصلت ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مرحّباً في المقابل بتقدّم أولي في هدنة إنسانية منفصلة بوساطة أميركية في بلدة أوليشكي المحتلة، وفق ما نقلت صحيفة "كييف بوست".

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي روب يتن في لاهاي: "هدنة الطاقة لا تعمل. الرئيس ترامب اقترحها عبر الإعلام، ونحن دعمناها عبر الإعلام أيضاً، أما روسيا فلم تفعل"، مشيراً إلى أن القوات الروسية شنّت هجوماً واسعاً على منشآت الطاقة الأوكرانية في اليوم التالي لاقتراح ترامب، ما استدعى رداً أوكرانياً، ومضيفاً: "الآن، عندما يهاجمون طاقتنا، نردّ على طاقتهم".

وميّز زيلينسكي بين هدنة الطاقة الفاشلة والترتيب الإنساني في أوليشكي، الواقعة في مقاطعة خيرسون الجنوبية، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الأول لتسهيل العمليات الإنسانية، بما فيها إجلاء المدنيين. وقال: "نحن سعداء حتى عندما نحصل على يومين أو ثلاثة لهؤلاء الناس، أي وقف لإطلاق النار أمر رائع"، لافتاً إلى أن السكان عادوا للظهور في الشوارع. وشكر واشنطن على تسهيل الاتفاق، قائلاً: "هذه مبادرتهم فعلاً. سنرى كيف ستنتهي، ونأمل أن تنتهي على خير".

مفاوضات أبو ظبي

وكشف زيلينسكي أن أوكرانيا تستعد لجولة جديدة من المفاوضات الثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا، يُتوقع أن تُعقد في أبو ظبي بين 6 و10 تشرين الثاني على مستوى الفرق التقنية، بعدما أرجأت واشنطن اجتماعاً كان مرتقباً في بروكسل، مضيفاً: "ننتظر الأميركيين"، ومتوقعاً مزيداً من الوضوح بعد الانتخابات النصفية الأميركية.

ويتضمن جدول الأعمال المقترح ترتيبات وقف إطلاق النار، والبنية التحتية للطاقة، والأمن البحري، وتبادل الأسرى، والإفراج عن المدنيين الأوكرانيين المحتجزين في روسيا، وإعادة الأطفال الأوكرانيين. وقال زيلينسكي: "علينا أن نقود هذه الحرب إلى نهايتها، لا أن نستمر فيها فحسب".

وعن موعد لقائه المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال: "لا أعرف متى سيكون لدينا اجتماع مع روسيا على مستوى القادة"، مؤكداً أن القضايا الأكثر حساسية، ولا سيما النزاعات الإقليمية والضمانات الأمنية، يجب أن تُعالج مباشرة بين القادة: "نحن مستعدون لمناقشة الأراضي أيضاً، لكن على مستوى القادة. لا أحد يستطيع التفاوض على أوكرانيا من دوننا".

"لا ضمانات من دون أوروبا"

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا ستمضي في المفاوضات الثلاثية حتى لو استُبعد الأوروبيون من الاجتماع الأول، لكنه شدد على ضرورة مشاركة أوروبا في صياغة أي تسوية نهائية، مشيراً إلى أن واشنطن باتت أكثر دعماً لهذه المشاركة فيما لا تزال موسكو ترفضها. وقال: "إذا تحدثنا عن ضمانات أمنية لأوكرانيا، فبالنسبة إليّ لا يمكن أن تكون من دون أوروبا"، متسائلاً: "كيف يمكن التفاوض على البنية الأمنية في أوروبا من دون أوروبا؟ مع من ستتفاوضون؟ مع الصين؟ مثير للاهتمام".

وأعلنت هولندا تقديم 500 مليون يورو مساعدات عسكرية و1.2 مليار يورو مساعدات غير عسكرية على مدى ثلاث سنوات، تشمل دعم قطاع الطاقة والرعاية الصحية والاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا. وقال يتن إن بلاده تتواصل مع شركاء داخل حلف شمال الأطلسي وخارجه لتأمين صواريخ اعتراضية إضافية لأوكرانيا، مع العمل على زيادة إنتاج الصواريخ، مضيفاً: "أي صاروخ، حتى بأعداد قليلة، مفيد اليوم لحماية الأوكرانيين".

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