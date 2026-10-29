عدد من الشهداء في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط شهداء
وجرحى في سلسلة هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة
.
وتجدد إطلاق النار بكثافة من آليات إسرائيلية باتجاه خيام النازحين
في مواصي رفح
جنوبي القطاع.
هذا وأوضحت مصادر، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منزلا شرقي مدينة غزة، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا، فيما سقط شهداء في قصف إسرائيلي على مواصي رفح، بالتزامن مع استمرار القصف شمالي القطاع.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية
"وفا" أفادت باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء قصف الطيران الإسرائيلي
على منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، فيما أصيب 3 آخرون، بينهم إصابات خطيرة، جراء قصف في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأفادت مصادر محلية بأن قصف نقطة وزارة الاقتصاد
وقع أثناء وجود موظفين من الوزارة ومندوبين عن التجار لإنجاز معاملات تجارية.