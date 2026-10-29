عدد من الشهداء في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

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أكدت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط وجرحى في سلسلة هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من .وتجدد إطلاق النار بكثافة من آليات إسرائيلية باتجاه في مواصي جنوبي القطاع.هذا وأوضحت مصادر، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منزلا شرقي مدينة غزة، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا، فيما سقط شهداء في قصف إسرائيلي على مواصي رفح، بالتزامن مع استمرار القصف شمالي القطاع.وكانت "وفا" أفادت باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء قصف على منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، فيما أصيب 3 آخرون، بينهم إصابات خطيرة، جراء قصف في مخيم النصيرات وسط القطاع.وأفادت مصادر محلية بأن قصف نقطة وقع أثناء وجود موظفين من الوزارة ومندوبين عن التجار لإنجاز معاملات تجارية.