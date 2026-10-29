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عربي-دولي

لا أغلبية لنتنياهو أو آيزنكوت.. هرتسوغ يدعو لتجنّب انتخابات جديدة

Lebanon 24
29-10-2026 | 03:22
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لا أغلبية لنتنياهو أو آيزنكوت.. هرتسوغ يدعو لتجنّب انتخابات جديدة
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دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحزاب إلى الانفتاح على التسويات لتجنّب العودة إلى صناديق الاقتراع، بعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات عجز الكتلتين الرئيسيتين عن تأمين أغلبية برلمانية.

وقال هرتسوغ، الأربعاء، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية "كان": "يجب فعل كل شيء، خاصة بعد ما حدث أمس، لتجنّب تكرار انتخابات أخرى"، معلناً أنه سيبدأ مشاوراته مع الكتل الأسبوع المقبل، بعد تسلّم النتائج الرسمية من لجنة الانتخابات المركزية.

وأضاف أنه يتوقع من ممثلي الأحزاب الحضور "بعقل منفتح"، مؤكداً أنه سيستمع إلى مواقفهم قبل اختيار عضو الكنيست الذي سيكلّفه تشكيل الحكومة.

وبحسب توقعات القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، بعد فرز الأصوات العادية، تحصل كتلة بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120، مقابل 48 مقعداً لكتلة المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، و19 مقعداً للأحزاب ذات الأغلبية العربية، فيما لا يزال أكثر من 500 ألف صوت ضمن المظاريف الخاصة قيد الفرز.

وتُبقي هذه التوقعات الكتلتين دون عتبة الـ61 مقعداً اللازمة للأغلبية، ما يفتح الباب أمام مفاوضات لتشكيل ائتلاف، مع بقاء احتمال إجراء انتخابات أخرى.

وتقضي آلية تشكيل الحكومة بأن يتشاور الرئيس مع الكتل ويكلّف أحد أعضاء الكنيست خلال سبعة أيام من إعلان النتائج رسمياً. ويحصل المكلّف على مهلة 28 يوماً، يمكن تمديدها بما يصل إلى 14 يوماً إضافياً.

وفي حال فشله، يمكن للرئيس تكليف نائب آخر، فيما تتيح مرحلة لاحقة لما لا يقل عن 61 نائباً ترشيح عضو كنيست لتشكيل الحكومة.

وإلى حين نيل حكومة جديدة ثقة الكنيست وتسلّمها مهامها، تواصل حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها أداء واجباتها. كما يتيح القانون تشكيل حكومة أقلية إذا تجاوز عدد المصوّتين لمنحها الثقة عدد المعارضين، حتى من دون تأمين تأييد 61 نائباً.

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