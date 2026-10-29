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عربي-دولي

اندلاع النيران في سفينة بمضيق هرمز قبالة سلطنة عُمان

Lebanon 24
29-10-2026 | 03:25
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اندلاع النيران في سفينة بمضيق هرمز قبالة سلطنة عُمان
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اشتعلت النيران في سفينة في مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي إم تي أو" اليوم الخميس، من دون تحدبد السبب أو حال أفراد الطاقم.
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وقالت الهيئة إن قائد سفينة "أفاد برؤية سفينة أخرى تشتعل فيها النيران" في بلاغ عن حادث لم تحدد سببه، وقع في مضيق هرمز على بُعد 9 أميال بحرية (نحو 16 كيلومترا) شمال خصب في سلطنة عُمان.

ولفتت إلى أنه لا تتوفر معلومات بشأن حجم الأضرار أو التأثير البيئي المحتمل.

وقيّدت إيران حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط بضربات أميركية إسرائيلية عليها في 28 شباط الماضي

ومذاك، استهدفت طهران مرارا سفنا حاولت عبور مضيق هرمز من دون الحصول على إذن منها.

في المقابل، فرضت واشنطن حصارا على موانئ الجمهورية الإسلامية.(أ.ف.ب)
 
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