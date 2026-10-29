اندلاع النيران في سفينة بمضيق هرمز قبالة سلطنة عُمان

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اشتعلت النيران في سفينة في مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية "يو كاي إم تي أو" اليوم الخميس، من دون تحدبد السبب أو حال أفراد الطاقم.وقالت الهيئة إن قائد سفينة "أفاد برؤية سفينة أخرى تشتعل فيها النيران" في بلاغ عن حادث لم تحدد سببه، وقع في مضيق هرمز على بُعد 9 أميال بحرية (نحو 16 كيلومترا) شمال خصب في سلطنة عُمان.ولفتت إلى أنه لا تتوفر معلومات بشأن حجم الأضرار أو التأثير البيئي المحتمل.وقيّدت حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب في بضربات أميركية إسرائيلية عليها في 28 شباط الماضيومذاك، استهدفت مرارا سفنا حاولت عبور مضيق هرمز من دون الحصول على إذن منها.في المقابل، فرضت حصارا على موانئ الجمهورية الإسلامية.(أ.ف.ب)