سفير إسرائيلي: قرارات تشكيل الحكومة تُتخذ في تل أبيب لا واشنطن

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نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قوله إنه لا ينبغي التعويل على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مسألة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مؤكدا أن "القرارات تُتخذ في تل أبيب وليس في واشنطن".
وجائت تصريحات دانون تعليقا على إعلان ترمب أنه قد ينظر في دعم تشكيل حكومة وحدة بقيادة بنيامين نتنياهو، إذ اعتبر السفير الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي يحب اتخاذ مواقف بشأن الانتخابات، لكن لا ينبغي تعليق الآمال عليه في هذا الشأن.