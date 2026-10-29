سفير إسرائيلي: قرارات تشكيل الحكومة تُتخذ في تل أبيب لا واشنطن

نقلت عن سفير لدى داني قوله إنه لا ينبغي التعويل على في مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن "القرارات تُتخذ في وليس في ".

وجائت تصريحات دانون تعليقا على إعلان ترمب أنه قد ينظر في دعم تشكيل حكومة وحدة بقيادة ، إذ اعتبر السفير أن الرئيس الأمريكي يحب اتخاذ مواقف بشأن الانتخابات، لكن لا ينبغي تعليق الآمال عليه في هذا الشأن.