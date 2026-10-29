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عربي-دولي

بعد تصادم قطارين في إسبانيا... احتجاجات تطالب باستقالة الحكومة

Lebanon 24
29-10-2026 | 05:37
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اشتبك محتجون مع الشرطة الإسبانية في مدريد في وقت متأخر مساء الأربعاء، عقب حادث تصادم مميت بين قطارين فائقي السرعة أسفر عن مقتل 68 شخصا على الأقل.
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كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، من موقع الحادث حالة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام تبدأ من ليل الأربعاء/ الخميس وحتى يوم السبت.

ودعت جماعات من اليمين المتطرف إلى تنظيم الاحتجاج أمام وزارة النقل، مطالبة باستقالة الحكومة على خلفية الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية أن نحو 1500 شخص شاركوا في الاحتجاج، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

ودعا سانشيز إلى تعزيز تدابير السلامة لاستعادة الثقة في شبكة القطارات فائقة السرعة، التي كانت تعد يوما ما مصدر فخر وطني.

وارتفعت حصيلة قتلى تصادم قطار فائق السرعة بقطار آخر كان متوقفا على القضبان في إسبانيا، الأربعاء، إلى 68 قتيلا على الأقل وإصابة العشرات، في ثاني حادث تصادم قطارات دموي تشهده البلاد خلال العام الجاري.

وأكدت حكومة إقليم "كاستيا لا مانشا" (قشتالة والمنشف) حصيلة القتلى، مشيرة إلى أن 58 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وواصلت فرق الإنقاذ، طوال اليوم، البحث بين الحطام عن ناجين أو جثث للضحايا.

وألقى وزير النقل أوسكار بوينتي باللوم على قرار وصفه بأنه "غير قابل للتفسير"، اتخذه مراقبو حركة القطارات بالسماح لأحد القطارين بمواصلة السير رغم تعطل نظام للسلامة.

ووقع التصادم قبيل الساعة 0900 صباحا بقليل (0800 بتوقيت غرينتش)، بالقرب من أوردا، على بعد نحو 130 كيلومترا جنوب مدريد.

ووقع الحادث عندما اصطدم قطار تديره شركة السكك الحديدية الخاصة "إيريو" من الخلف بقطار تابع لشركة "رينفي" المملوكة للدولة، بينما كان قطار "إيريو" متوقفا.

وخرجت عربتان من قطار "إيريو" وعربة من قطار "رينفي" عن القضبان، وانحدرت إلى أسفل جسر ترابي بمحاذاة السكة الحديدية.

وقال بوينتي إن تحقيقا فتح للوقوف على ما إذا كان خطأ بشري هو السبب وراء الحادث.

ويأتي هذا التصادم بعد تسعة أشهر فقط من حادث دموي آخر شمل قطارات فائقة السرعة تشغلها نفس الشركتين، في جنوب إسبانيا خلال كانون الثاني الماضي.
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