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عربي-دولي

بتهم الفساد... أحكام بالسجن بحق نائبين عراقيين

Lebanon 24
29-10-2026 | 05:48
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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية صدور حكم قضائي بالسجن لمدة ست سنوات بحق النائب مثنى السامرائي، فيما قضت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات بحق النائب زياد الجنابي وإلزامه بردّ (4) مليارات دينار انتفع بها من عقود شركة مصافي الشمال، وذلك على خلفية قضايا منظورة أمام القضاء العراقي.
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وأعلنت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، صدور "حكم بالسجن ستّ سنوات بحقّ النائب مثنى السامرائي"، مبينة أن "الحكم جاء لانتفاعه من عقود شركتَي مصافي الشمال والجنوب".

وأضافت أنه "تقرر إلزام السامرائي بردّ (30) مليار دينار حقّقها من التوسّط في عقود شركتَي مصافي الشمال والجنوب".

مثنى السامرائي هو سياسي ورجل أعمال عراقي بارز شغل منصب رئيس تحالف العزم وعضو مجلس النواب العراقي، وُلد في بغداد وينتمي لعشيرة البو عباس، وبرز في المشهد السياسي بعد 2014، كما اعتُقل في 28 حزيران 2026 بتهم تتعلق بالفساد.

زياد الجنابي هو رئيس حزب التشريع ورئيس كتلة المبادرة ورئيس لجنة النزاهة النيابية سابقا.

كان إقليم كردستان قد سلم الجنابي في حزيران الماضي إلى الحكومة الاتحادية بعد إلقاء القبض عليه في أربيل.

ويأتي الحكم بعد استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالملف، في إطار ملاحقة قضايا الفساد ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

وكان القضاء قد حدد في وقت سابق مواعيد محاكمة المتهمين ضمن القضايا المتعلقة بالفساد.
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