بتهم الفساد... أحكام بالسجن بحق نائبين عراقيين

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم قضائي بالسجن لمدة ست سنوات بحق النائب مثنى السامرائي، فيما قضت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات بحق النائب زياد الجنابي وإلزامه بردّ (4) مليارات دينار انتفع بها من عقود شركة مصافي ، وذلك على خلفية قضايا منظورة أمام .وأعلنت الهيئة في بيان تلقته العراقية (واع)، صدور "حكم بالسجن ستّ سنوات بحقّ النائب مثنى السامرائي"، مبينة أن "الحكم جاء لانتفاعه من عقود شركتَي مصافي الشمال والجنوب".وأضافت أنه "تقرر إلزام السامرائي بردّ (30) مليار دينار حقّقها من التوسّط في عقود شركتَي مصافي الشمال والجنوب".مثنى السامرائي هو سياسي ورجل أعمال بارز شغل منصب رئيس تحالف العزم وعضو مجلس النواب العراقي، وُلد في وينتمي لعشيرة البو عباس، وبرز في المشهد السياسي بعد 2014، كما اعتُقل في 28 حزيران 2026 بتهم تتعلق بالفساد.زياد الجنابي هو التشريع ورئيس كتلة المبادرة ورئيس لجنة النزاهة النيابية سابقا.كان إقليم كردستان قد سلم الجنابي في حزيران الماضي إلى الحكومة الاتحادية بعد إلقاء القبض عليه في أربيل.ويأتي الحكم بعد استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالملف، في إطار ملاحقة قضايا الفساد ومحاسبة المتورطين وفق القانون.وكان القضاء قد حدد في وقت سابق مواعيد محاكمة المتهمين ضمن المتعلقة بالفساد.