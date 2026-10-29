بعد أزمة والدها... هل غادرت ميغان ماركل وعائلتها بريطانيا؟

غادرت دوقة ساسكس ميغان ماركل
وزوجها الأمير هاري وطفلاهما المملكة
المتحدة في رحلة عائلية تزامنت مع انتشار أنباء عن خضوع والدها توماس ماركل
الأب، للتحقيق في قضية تتعلق بحيازة مواد إباحية للأطفال، وسط تكهنات بشأن تأثير الأزمة على ظهورها العام خلال الفترة المقبلة.
وذكر موقع "بيج 6"، نقلاً عن مصادر متخصصة في الشؤون الملكية
، أن الأسرة سافرت إلى وجهة غير معلنة للاستفادة من عطلة منتصف الفصل الدراسي في تشرين الاول.
وأكّدن أنّ توقيت الرحلة لا يعني بالضرورة أن ميغان
غادرت البلاد هرباً من الجدل المثار حول والدها.
وقالت الصحافية المتخصصة في الشؤون الملكية أندريا كامانو إن الأخبار انتشرت بعد مغادرة ميغان المملكة المتحدة بالفعل برفقة أسرتها، وأوضحت أن عطلة بعض المدارس البريطانية
تمتد أسبوعين؛ ما يرجح أن تكون الرحلة مرتبطة بالإجازة العائلية.
من جانبها، رجحت المعلقة الملكية كينسي سكوفيلد أن تستغل ميغان والأمير هاري هذه الفترة لقضاء الوقت مع طفليهما، مع الابتعاد مؤقتاً عن الأضواء حتى تهدأ التغطية الإعلامية السلبية، مشيرة إلى أن ذلك لا يعكس بالضرورة تراجعاً عن طموحاتهما في بريطانيا
.
وتوقعت كامانو عودة الأسرة إلى الظهور العام بعد انتهاء العطلة، مستبعدة أن يتحول الابتعاد الحالي إلى غياب طويل، لا سيما أن ميغان تواصل العمل على علامتها التجارية "As Ever"، والترويج لمنتجاتها الجديدة. (ارم نيوز)