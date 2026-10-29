بعد أزمة والدها... هل غادرت ميغان ماركل وعائلتها بريطانيا؟

غادرت دوقة ساسكس وزوجها الأمير هاري وطفلاهما المتحدة في رحلة عائلية تزامنت مع انتشار أنباء عن خضوع والدها الأب، للتحقيق في قضية تتعلق بحيازة مواد إباحية للأطفال، وسط تكهنات بشأن تأثير الأزمة على ظهورها العام خلال الفترة المقبلة.وذكر موقع "بيج 6"، نقلاً عن مصادر متخصصة في ، أن الأسرة سافرت إلى وجهة غير معلنة للاستفادة من عطلة منتصف الفصل الدراسي في تشرين الاول.

وأكّدن أنّ توقيت الرحلة لا يعني بالضرورة أن غادرت البلاد هرباً من الجدل المثار حول والدها.وقالت الصحافية المتخصصة في الشؤون الملكية أندريا كامانو إن الأخبار انتشرت بعد مغادرة ميغان المملكة المتحدة بالفعل برفقة أسرتها، وأوضحت أن عطلة بعض المدارس تمتد أسبوعين؛ ما يرجح أن تكون الرحلة مرتبطة بالإجازة العائلية.من جانبها، رجحت المعلقة الملكية كينسي سكوفيلد أن تستغل ميغان والأمير هاري هذه الفترة لقضاء الوقت مع طفليهما، مع الابتعاد مؤقتاً عن الأضواء حتى تهدأ التغطية الإعلامية السلبية، مشيرة إلى أن ذلك لا يعكس بالضرورة تراجعاً عن طموحاتهما في .وتوقعت كامانو عودة الأسرة إلى الظهور العام بعد انتهاء العطلة، مستبعدة أن يتحول الابتعاد الحالي إلى غياب طويل، لا سيما أن ميغان تواصل العمل على علامتها التجارية "As Ever"، والترويج لمنتجاتها الجديدة. (ارم نيوز)