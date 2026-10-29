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إقتصاد

رفوف فارغة وأزمة بنزين... إضراب شلّ إيطاليا وتدخّل حكوميّ بـ540 مليون يورو

Lebanon 24
29-10-2026 | 07:16
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رفوف فارغة وأزمة بنزين... إضراب شلّ إيطاليا وتدخّل حكوميّ بـ540 مليون يورو
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شلّ إضراب سائقي الشاحنات في جنوب إيطاليا إمدادات الغذاء، وأفرغ رفوف المتاجر خلال أيام، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الديزل جراء الحرب الأميركية - الإيرانية.
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وانتهت الأزمة بتدخل حكومي رفع إجمالي الدعم إلى 540 مليون يورو، وسط دعوات إلى تسريع التحول نحو النقل الكهربائي.

وروت الكاتبة روث رايت المقيمة في صقلية، في تقرير نشره "يورونيوز"، أن رفوف المتاجر في منطقتها كانت قد خلت من البضائع بحلول الأربعاء.

وكان الوضع مشابهًا في أنحاء الجزيرة وجنوب البر الإيطالي، حيث أقام السائقون حواجز لمنع الشاحنات المحملة بالغذاء من مغادرة المستودعات. 

كما نفد الوقود من محطات البنزين، فيما قال أحد الوزراء إن المافيا استغلت الاحتجاجات بترهيب السائقين لإجبارهم على المشاركة وثقب إطارات الشاحنات. (ارم نيوز)
 
 
 
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