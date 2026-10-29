رفوف فارغة وأزمة بنزين... إضراب شلّ إيطاليا وتدخّل حكوميّ بـ540 مليون يورو

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شلّ إضراب سائقي الشاحنات في جنوب إمدادات الغذاء، وأفرغ رفوف المتاجر خلال أيام، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الديزل جراء الحرب الأميركية - .وانتهت الأزمة بتدخل حكومي رفع إجمالي الدعم إلى 540 مليون ، وسط دعوات إلى تسريع التحول نحو النقل الكهربائي.وروت الكاتبة روث رايت المقيمة في صقلية، في تقرير نشره "يورونيوز"، أن رفوف المتاجر في منطقتها كانت قد خلت من البضائع بحلول الأربعاء.وكان الوضع مشابهًا في أنحاء وجنوب البر ، حيث أقام السائقون حواجز لمنع الشاحنات المحملة بالغذاء من مغادرة المستودعات.كما نفد الوقود من محطات البنزين، فيما قال أحد الوزراء إن المافيا استغلت الاحتجاجات بترهيب السائقين لإجبارهم على المشاركة وثقب إطارات الشاحنات. (ارم نيوز)