إفريقيا تتحدث من موسكو.. لا نريد المساعدات بل الشراكة

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أكد قادة أفارقة، خلال الجلسة العامة للقمة الثالثة لمنتدى " - إفريقيا" في الكرملين، أهمية تعزيز الشراكة مع على أساس المصالح المتبادلة، وتطوير التعاون الاقتصادي والزراعي والتكنولوجي، إلى جانب مواجهة التحديات الأمنية والتنموية في القارة.وقال رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس بوروندي إيفاريست ندايشيميي إن الدول الإفريقية لم تحضر إلى القمة لطلب المساعدة، بل لتعزيز علاقاتها مع روسيا، مشيداً بالدعم الروسي للقارة، وفق ما نقلته " ".وشدّد ندايشيميي على ضرورة انتقال إفريقيا من تصدير المواد الخام إلى تطوير صناعات تحقق قيمة مضافة داخل القارة، داعياً إلى توسيع المشاريع المشتركة مع روسيا، خصوصاً في مجالات الأسمدة والتكنولوجيا الزراعية، ومؤكداً أن التنمية المستدامة تتطلب الأمن والاستقرار.، أكد رئيس إفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا أن الدول الإفريقية تختار شركاءها بصورة سيادية، معرباً عن رغبة بلاده في توسيع التعاون الزراعي مع موسكو، والاستفادة من الموارد الطبيعية، بما فيها النحاس واليورانيوم، فضلاً عن تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والكهرباء.بدوره، دعا رئيس جزر القمر غزالي عثماني إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع وتأمين سلاسل الإمداد الغذائي، مقترحاً إنشاء منطقة تجارة حرة إفريقية. كما شدّد على تطوير التكنولوجيا والرعاية الصحية، ودعم الشباب، مجدداً تأييد بلاده لحل الدولتين في القضية وتسوية الأزمة سلمياً.أما رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، فأكد أن الشراكة مع روسيا لا تعني الانحياز إلى معسكر دولي، بل ممارسة حرية الاختيار، داعياً موسكو إلى دعم تنفيذ قرارات المتعلقة بوقف العنف وانسحاب القوات الرواندية من أراضي بلاده.وفي موقف لافت، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من عسكرة البحر الأحمر ووجود قوات عسكرية لدول غير مشاطئة له، معرباً عن قلق القاهرة من التصعيد في القرن الإفريقي.كما شدّد السيسي على أهمية التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، في ظل اعتماد مصر على نهر النيل ومواجهتها تحديات مرتبطة بندرة المياه، مؤكداً ضرورة اعتماد التشاور والإخطار المسبق لتجنب النزاعات.وعكست مداخلات القادة الأفارقة توجهاً نحو توسيع العلاقات مع روسيا، مع التركيز على تحويل التعاون السياسي إلى مشاريع اقتصادية وتنموية ملموسة، والحفاظ على استقلالية القرارات الإفريقية في ظل التنافس الدولي على النفوذ في القارة.