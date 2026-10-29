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عربي-دولي

ظنت أنّها في فاصل إعلاني.. ممثلة إسرائيلية تُثير الجدل خلال مُقابلة وهذا ما قالته

Lebanon 24
29-10-2026 | 09:55
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شهد البرنامج الصباحي على القناة الـ13 الإسرائيلية واقعة غير مألوفة، عندما أدلت الممثلة وعارضة الأزياء حيلي غولدينبرغ بآراء سياسية لاذعة حول الأوضاع الداخلية والاستيطان، معتقدةً أن الحوار يدور أثناء فاصل إعلاني وخارج البثّ المباشر.
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وكان من المفترض أن يركز اللقاء، الذي أداره المذيعان إلعاد زوهار وياردين هاريل، على مسيرة غولدينبرغ المهنية وأعمالها الفنية، قبل أن يتحوّل سريعًا إلى سجال سياسي ساخن.

وقالت غولدينبرغ: "نحن محتلون، وكل ما يحدث الآن هو نتيجة للاحتلال وتصاعد التطرف والمستوطنين والإرهاب اليهودي والغطرسة".

وعندما واجهها المحاوران بأحداث السابع من تشرين الاول 2023، شبهت الوضع بالنضال ضدّ نظام الفصل العنصري  في جنوب أفريقيا وحركات المقاومة السرية إبان الانتداب البريطاني، مؤكدة أن "من حق الأقليات القتال من أجل حريتها".

وأثارت هذه التصريحات اعتراضًا فوريًا وحادًا من مقدمي البرنامج، اللذين رفضا تبرير استهداف المدنيين والجنود، معتبرين الحديث في هذا السياق غير مقبول في ظل حالة الصدمة والحداد المستمرة.

وحاولت غولدينبرغ تخفيف وطأة كلامها بالإشارة إلى حبها للبلاد وتطوعها لمدة عام في تنظيف المنازل بالبلدات القريبة من قطاع غزة لمساندة السكان. (ارم نيوز)
 
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