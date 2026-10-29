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عربي-دولي

الصحة العالمية: أكثر من 9 آلاف ما بين قتيل وجريح في اليمن

Lebanon 24
29-10-2026 | 10:40
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الصحة العالمية: أكثر من 9 آلاف ما بين قتيل وجريح في اليمن
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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إرتفاع إجمالي ضحايا التصعيد العسكري الأخير في اليمن إلى 9072 شخصا.
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وحذّرت منظمة الصحة من تدهور الخدمات الصحية ونقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه خصوصا في محافظة تعز.

وقالت المنظمة إن الحصيلة المسجلة حتى 25 تشرين الاول بلغت 1677 قتيلا و7395 جريحا، مشيرة إلى تسجيل 559 ضحية في غضون ستة أيام.

وأوضح التقرير أن متوسط الضحايا اليومي خلال الفترة المشمولة به بلغ 93 شخصا، بانخفاض يقارب النصف مقارنة بالتقرير السابق، الذي سجل متوسطا يوميا قدره 168 ضحية، رغم استمرار سقوط قتلى وجرحى في عدة محافظات.

وأشار التقرير إلى أن محافظة مأرب سجلت أعلى نسبة وفيات بين المحافظات التي شملتها البيانات، إذ بلغ عدد القتلى فيها 45 من أصل 143 ضحية، تلتها تعز التي سجلت 34 قتيلا من أصل 237 ضحية، ثم لحج التي سجلت 21 قتيلا من أصل 158 ضحية.

وبحسب المنظمة، فقد بلغ عدد النازحين في اليمن 276 ألفا و301 شخص حتى 24 تشرين الاول، بينهم أكثر من 46 ألف أسرة، فيما تستضيف تعز نحو 46 بالمئة من إجمالي النازحين المسجلين. (روسيا اليوم)
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