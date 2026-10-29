بعد حادث القطارين في إسبانيا... مصير وزيرة لا يزال غامضاً

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لا يزال مصير وزيرة العمل والضمان الاجتماعي السابقة فاطمة بانييث مجهولا، عقب حادث تصادم قطارين فائقي السرعة في بلدة أوردا بمقاطعة طليطلة، الأربعاء، فيما لم يصدر تأكيد رسمي بشأن وفاتها أو نجاتها حتى الآن.وكانت بانييث، التي ترأس حاليا مؤسسة لمنظمات أصحاب العمل (CEOE)، على متن قطار تابع لشركة "إيريو" كان متجها إلى ، للمشاركة في فعالية اقتصادية ينظمها اتحاد رجال الأعمال في الأندلس بمناسبة يوم الشركات.ونقل موقع "ABC" عن مصادر في الحزب الشعبي الإسباني أن السابقة كانت من بين ركاب القطارين المتصادمين، دون أن تتمكن فرق البحث من تحديد مكانها حتى الآن.وفي حين تداولت بعض أنباء عن وفاتها، أكدت المؤسسة التي ترأسها أن وضعها لم يتضح بعد.، أعرب الشعبي الإسباني، ألبرتو نونييث فيخو، عن قلقه إزاء مصير بانييث، قائلا خلال بمقر الحزب: "لا توجد معاناة تضاهي معاناة الانتظار في مثل هذه الظروف. نشعر بذلك شخصيا لأننا مررنا بهذه التجربة أيضا. وأنتم تعلمون أنني أقصد الوزيرة السابقة فاطمة بانييث، التي لم نتلقَّ حتى الآن معلومات مؤكدة عنها".وبحسب موقع "إل إيكونوميستا"، فإن فرق الطوارئ ربما استبعدت العثور على مزيد من الناجين في العربة التي كانت تستقلها الوزيرة السابقة، فيما توجه أفراد عائلتها إلى موقع الحادث بعدما تعذر عليهم التواصل معها.