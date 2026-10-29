بعد 3 أيام من إقالة الشطري.. الزيدي يتولى رئاسة المخابرات العراقية

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أعلن الناطق باسم للقوات المسلحة ، صباح النعمان، أن رئيس الوزراء علي الزيدي تولى مهام رئاسة جهاز المخابرات الوطني، وذلك بعد 3 أيام من إنهاء تكليف حميد الشطري.وقال النعمان، في بيان، إن الزيدي تولى مهام رئاسة الجهاز "من موقع أدنى"، خلال زيارته مقر الجهاز، الخميس، نظراً إلى "مستوى التحديات الراهنة، المترافقة مع خطة اكتمال السيادة".ودعا رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى إبعاد جهاز المخابرات الوطني عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية، مؤكداً دعمه للجهاز وتوفير متطلباته وتطوير قدراته.وقال لرئيس الوزراء، في بيان سابق، إن الزيدي عقد اجتماعاً مع قيادات وضباط الجهاز، شدد خلاله على أن جهاز المخابرات الوطني "لجميع "، ويمثل "الدرع الحامي للعراق".وأشاد الزيدي بـ"تضحيات الجهاز والمهام التي أداها خلال السنوات الماضية"، مؤكداً دعمه الكامل لضباطه ومنتسبيه، والعمل على تأهيله وتطويره وفق أحدث الأساليب العلمية والتقنية.كما شدد على ضرورة بذل أقصى الجهود للدفاع عن وحماية أمنه واستقراره، في ظل الأزمات والحروب التي تشهدها المنطقة، والتي قال إنها تتطلب مضاعفة العمل الأمني في مختلف المجالات.وتأتي الخطوة بعدما أصدر الزيدي، الاثنين الماضي، قراراً بإنهاء تكليف الشطري برئاسة جهاز المخابرات الوطني، من دون إعلان أسباب القرار أو تسمية خلف له.