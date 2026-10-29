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عربي-دولي

خلال 24 ساعة... هذه عمليات الجيش اليمني ضد الحوثيين

Lebanon 24
29-10-2026 | 12:50
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خلال 24 ساعة... هذه عمليات الجيش اليمني ضد الحوثيين
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أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي تنفيذ 982 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية وراجمات الصواريخ، ضمن عملية "فجر اليمن".
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وقال االنزيلي، في بيان على منصة "إكس"، إن العمليات طالت تعزيزات الحوثيين ومراكز قيادتهم وسيطرتهم المتقدمة وقياداتهم الميدانية ومواقع قناصتهم ومصادر نيرانهم ووسائل إمدادهم.


وأضاف أن العمليات أسفرت عن "تحييد" 324 من قيادات الحوثيين وعناصرهم، من دون تحديد طبيعة هذه الخسائر، إلى جانب تدمير وإعطاب 108 آليات وعربات وقطع أسلحة متوسطة وثقيلة.

وفي تعز، أفاد البيان بأن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية استهدفت تحشيدات الحوثيين ومحاولاتهم لإعادة تجميع قواتهم، وأحبطت محاولات تقدمهم، مع تثبيت مكاسبها الميدانية بإسناد جوي ومدفعي.

وأشار إلى استمرار العمليات الهجومية في الجوف ومأرب والبيضاء، وعلى الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، واستهداف تحركات الحوثيين وتحصيناتهم وتجمعاتهم وأطقم أسلحتهم.

وذكر البيان أن القوات تواصل إزالة ألغام وعبوات ناسفة زرعها الحوثيون، محذراً من خطرها على المدنيين.

وأكد التزام القوات بقواعد القانون الدولي الإنساني، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية
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