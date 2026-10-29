السيول في سوريا تودي بحياة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال

قضى خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال من جراء موجة أمطار غزيرة وسيول تشهدها مناطق واسعة في شمال سوريا
وشرقها.
وأوردت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث
في بيان أن "السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات" أسفرت عن مصرع أربعة أطفال "غرقا" في برك مياه شكلتها السيول في محافظتي الرقة
ودير الزور
، إضافة الى مقتل رجل جراء حادث عند جسر رئيسي في الرقة.
وأوردت وكالة الأنباء السورية
الرسمية أن السيول تسببت بانهيار الجسر
الواقع في محافظة الرقة، ما تسبب بقطع الطريق الذي يربط المنطقة بمحافظة حلب المجاورة.
وتسببت العاصفة
التي تشهدها البلاد منذ، الأربعاء، بفقدان خمسة أشخاص آخرين، وفق الوزارة، موضحة أن عمليات البحث عنهم مستمرة.
وشهدت مناطق واسعة خصوصا في شمال وشرق سوريا هطولات مطرية ورياحا قوية، ما تسبب بفيضانات وسيول وغرق منازل وخيم نازحين وقطع عدد من الطرق، وفق ما أورد الإعلام الرسمي ومسؤولون محليون.
إنقاذ 25 شخصاً واستمرار الاستجابة الميدانية
وقالت الوزارة: إن فرق الدفاع المدني السوري تمكنت من إنقاذ 25 شخصاً حاصرتهم السيول أو علقت مركباتهم في المياه، وذلك في محافظات الرقة ودير الزور وحمص.
وأكدت استمرار انتشار فرقها ميدانياً في المناطق المتضررة، والاستجابة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الدعم اللازم للمدنيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من آثار الحالة الجوية والحفاظ على سلامة السكان.
وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية، وقطع عدد من الطرقات.