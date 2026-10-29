السيول في سوريا تودي بحياة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال

Advertisement

قضى خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال من جراء موجة أمطار غزيرة وسيول تشهدها مناطق واسعة في شمال وشرقها.وأوردت وزارة الطوارئ وإدارة في بيان أن "السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات" أسفرت عن مصرع أربعة أطفال "غرقا" في برك مياه شكلتها السيول في محافظتي ودير ، إضافة الى مقتل رجل جراء حادث عند جسر رئيسي في الرقة.وأوردت الرسمية أن السيول تسببت بانهيار الواقع في محافظة الرقة، ما تسبب بقطع الطريق الذي يربط المنطقة بمحافظة حلب المجاورة.وتسببت التي تشهدها البلاد منذ، الأربعاء، بفقدان خمسة أشخاص آخرين، وفق الوزارة، موضحة أن عمليات البحث عنهم مستمرة.وشهدت مناطق واسعة خصوصا في شمال وشرق سوريا هطولات مطرية ورياحا قوية، ما تسبب بفيضانات وسيول وغرق منازل وخيم نازحين وقطع عدد من الطرق، وفق ما أورد الإعلام الرسمي ومسؤولون محليون.إنقاذ 25 شخصاً واستمرار الاستجابة الميدانية