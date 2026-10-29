تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السيول في سوريا تودي بحياة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال

Lebanon 24
29-10-2026 | 12:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
السيول في سوريا تودي بحياة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال
السيول في سوريا تودي بحياة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قضى خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال من جراء موجة أمطار غزيرة وسيول تشهدها مناطق واسعة في شمال سوريا وشرقها.

وأوردت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في بيان أن "السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات" أسفرت عن مصرع أربعة أطفال "غرقا" في برك مياه شكلتها السيول في محافظتي الرقة ودير الزور، إضافة الى مقتل رجل جراء حادث عند جسر رئيسي في الرقة.
Advertisement

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن السيول تسببت بانهيار الجسر الواقع في محافظة الرقة، ما تسبب بقطع الطريق الذي يربط المنطقة بمحافظة حلب المجاورة.


وتسببت العاصفة التي تشهدها البلاد منذ، الأربعاء، بفقدان خمسة أشخاص آخرين، وفق الوزارة، موضحة أن عمليات البحث عنهم مستمرة.

وشهدت مناطق واسعة خصوصا في شمال وشرق سوريا هطولات مطرية ورياحا قوية، ما تسبب بفيضانات وسيول وغرق منازل وخيم نازحين وقطع عدد من الطرق، وفق ما أورد الإعلام الرسمي ومسؤولون محليون.


إنقاذ 25 شخصاً واستمرار الاستجابة الميدانية
وقالت الوزارة: إن فرق الدفاع المدني السوري تمكنت من إنقاذ 25 شخصاً حاصرتهم السيول أو علقت مركباتهم في المياه، وذلك في محافظات الرقة ودير الزور وحمص.

وأكدت استمرار انتشار فرقها ميدانياً في المناطق المتضررة، والاستجابة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الدعم اللازم للمدنيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من آثار الحالة الجوية والحفاظ على سلامة السكان.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية، وقطع عدد من الطرقات.
مواضيع ذات صلة
وزارة الطوارئ السورية: وفاة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال في ريفي الرقة ودير الزور بسبب السيول والفيضانات
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 19:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الطوارئ السورية: مقتل 5 أشخاص بينهم 4 أطفال جراء سيول وأمطار غزيرة بالرقة ودير الزور و حلب
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 19:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الهجمات الروسية على زابوروجيا قتلت 23 شخصا بينهم 4 أطفال
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 19:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربات روسية جديدة على أوكرانيا...28 قتيلاً بينهم 5 أطفال
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 19:39:43 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الكوارث

وكالة الأنباء

شرق سوريا

دير الزور

السورية

العاصفة

الكوارث

الرقة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:31 | 2026-10-29
Lebanon24
13:00 | 2026-10-29
Lebanon24
12:58 | 2026-10-29
Lebanon24
12:50 | 2026-10-29
Lebanon24
12:38 | 2026-10-29
Lebanon24
12:15 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24