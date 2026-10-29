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عربي-دولي

آيزنكوت يتهم نتنياهو بتقويض شرعية الانتخابات

Lebanon 24
29-10-2026 | 12:58
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اتهم رئيس حزب "ياشار" جادي آيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب "الليكود"، بشن حملة منظمة لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، متعهداً بعدم السماح بتعطيل انعقاد الكنيست الجديد وأداء أعضائه اليمين في الموعد المقرر.
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وقال آيزنكوت، في كلمة تناول فيها شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات، إنه التقى رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، اللذين أطلعاه على الوضع، مضيفاً: "لا يزال من المبكر فهم ما حدث، وما إذا كان قد حدث أصلاً. علينا أن نتيح للجهات المهنية المختصة استكمال تحقيقاتها من دون أي تدخل سياسي"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووصف التدخل الأجنبي بأنه "غير مقبول وخطير"، وأضاف: "من الضروري التحقيق فيما إذا كانوا حاولوا ممارسة نفوذ، ومن خلال مَن سعوا إلى القيام بذلك".

اتهامات لنتنياهو و"الليكود"
وقال آيزنكوت إن "الليكود ونتنياهو أطلقا حملة منسقة ومنظمة لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات"، مضيفاً: "تصريحاتهم ومحاور خطابهم كانت جاهزة. إنهم يفعلون ذلك لأنهم خسروا. ليست لديهم أغلبية".

وشدد على أن "إسرائيل يحكمها القانون"، متعهداً بعدم السماح بأي خروج عن الموعد المقرر لأداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين.

كما اتهم نتنياهو باستخدام مؤسسات الدولة لخدمة مصالحه الشخصية على حساب المصالح الإسرائيلية، قائلاً إن "أي مناورة" لن تغير ما وصفه بتصويت الجمهور ضد "حكومة 7 أكتوبر والمتهربين من التجنيد".

وأظهرت النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية، بعد فرز 92.6% من الأصوات، حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لتكتل آيزنكوت.

قانون للتجنيد ولجنة تحقيق
وأعلن آيزنكوت أن فرقاً تابعة له تعمل على استكمال الاستعدادات لطرح قانون للتجنيد والخدمة يشمل جميع المواطنين الإسرائيليين، وإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب تشريعات لإصلاح آلية الموازنة وإجراءات تمنح الأولوية لمن يؤدون الخدمة.

وقال: "البرامج جاهزة، وبالتنسيق مع شركائي، سنعمل على طرحها للتصويت عند افتتاح الكنيست"، مؤكداً عزمه على حماية مصالح العاملين والمجندين والملتزمين بقيم إعلان الاستقلال.

ووجه حديثه إلى "الجمهور الذي يخدم في الجيش ويعمل"، وإلى الراغبين في العيش في إسرائيل بوصفها "دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وقوية وآمنة"، قائلاً: "أنا هنا لأقاتل من أجلكم، وعازم على القتال من أجل مصالحكم".

وأقر آيزنكوت بأن إسرائيل تواجه وضعاً سياسياً معقداً، داعياً إلى الهدوء وضبط النفس، مضيفاً: "أنوي التصرف كما تصرفت دائماً، بهدوء وتصميم. تحلوا بالصبر، هناك أمل. سنحققه. أعدكم بذلك".
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