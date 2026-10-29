آيزنكوت يتهم نتنياهو بتقويض شرعية الانتخابات

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وقال آيزنكوت، في كلمة تناول فيها شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات، إنه التقى رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، اللذين أطلعاه على الوضع، مضيفاً: "لا يزال من المبكر فهم ما حدث، وما إذا كان قد حدث أصلاً. علينا أن نتيح للجهات المهنية المختصة استكمال تحقيقاتها من دون أي تدخل سياسي"، وفق صحيفة "تايمز أوف ".



ووصف التدخل الأجنبي بأنه "غير مقبول وخطير"، وأضاف: "من الضروري التحقيق فيما إذا كانوا حاولوا ممارسة نفوذ، ومن خلال مَن سعوا إلى القيام بذلك".



اتهامات لنتنياهو و"الليكود" اتهم "ياشار" آيزنكوت، وحزب "الليكود"، بشن حملة منظمة لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات ، متعهداً بعدم السماح بتعطيل انعقاد الكنيست الجديد وأداء أعضائه اليمين في الموعد المقرر.وقال آيزنكوت، في كلمة تناول فيها شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات، إنه التقى رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، اللذين أطلعاه على الوضع، مضيفاً: "لا يزال من المبكر فهم ما حدث، وما إذا كان قد حدث أصلاً. علينا أن نتيح للجهات المهنية المختصة استكمال تحقيقاتها من دون أي تدخل سياسي"، وفق صحيفة "تايمز أوف ".ووصف التدخل الأجنبي بأنه "غير مقبول وخطير"، وأضاف: "من الضروري التحقيق فيما إذا كانوا حاولوا ممارسة نفوذ، ومن خلال مَن سعوا إلى القيام بذلك".اتهامات لنتنياهو و"الليكود"

وقال آيزنكوت إن "الليكود ونتنياهو أطلقا حملة منسقة ومنظمة لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات"، مضيفاً: "تصريحاتهم ومحاور خطابهم كانت جاهزة. إنهم يفعلون ذلك لأنهم خسروا. ليست لديهم أغلبية".



وشدد على أن "إسرائيل يحكمها القانون"، متعهداً بعدم السماح بأي خروج عن الموعد المقرر لأداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين.



كما اتهم نتنياهو باستخدام مؤسسات الدولة لخدمة مصالحه الشخصية على حساب المصالح الإسرائيلية، قائلاً إن "أي مناورة" لن تغير ما وصفه بتصويت الجمهور ضد "حكومة 7 أكتوبر والمتهربين من التجنيد".





وأظهرت النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية، بعد فرز 92.6% من الأصوات، حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لتكتل آيزنكوت.



قانون للتجنيد ولجنة تحقيق