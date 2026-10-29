تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

القضاء الإماراتي يصدر أحكاماً بالسجن المؤبد في قضية تهريب عتاد عسكري إلى السودان

Lebanon 24
29-10-2026 | 14:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
القضاء الإماراتي يصدر أحكاماً بالسجن المؤبد في قضية تهريب عتاد عسكري إلى السودان
القضاء الإماراتي يصدر أحكاماً بالسجن المؤبد في قضية تهريب عتاد عسكري إلى السودان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أحكاما بالسجن المؤبد في قضية توريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني.
وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين اتجروا في الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري دون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وأدخلوا إلى الإمارات ذخائر من نوع (جيرانوف)، تمهيدا لنقلها جوا إلى بورتسودان، بعد إظهار حمولة الطائرة على خلاف حقيقتها باعتبارها أدوات ومستلزمات طبية، فيما جرى سداد أثمان العتاد العسكري داخل الإمارات عبر تحويلات مصرفية، إلى جانب مبالغ نقدية دفعت كجزء من قيمة الصفقات.
Advertisement

وخلصت المحكمة إلى ثبوت اشتراك المدانين في مخطط متكامل للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري استخدمت في تنفيذه محررات مزورة وشركات وحسابات مصرفية داخل الدولة لتمرير أموال صفقات التسليح وإخفاء مصادرها ووجهاتها، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة.

وأشارت المحكمة إلى أن صفقات السلاح تمت في ظل النزاع المسلح الدائر في السودان ولصالح أحد أطرافه، وأن استخدام أراضي الدولة ونظامها المالي في تلك الأنشطة من شأنه الإساءة إلى علاقات الإمارات بالمجتمع الدولي وتعريض مصالحها للخطر.

وبينت المحكمة أن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية والمسؤول عن التسليح، طلب شراء الأسلحة والعتاد العسكري.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من راشد عمر عبد القادر علي، وصلاح عبد الله محمد محمد صالح، الشهير بصلاح قوش، وأحمد عبد الله، الشهير بعبد الله خلف الله، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وياسر عبد الرحمن العطا، وعثمان الزبير، وماهر عبد الجليل، بالسجن المؤبد عما نُسب إليهم من اتهامات، مع مصادرة الذخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال المستخدمة في الجريمة، وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة ستة من المتهمين السالف ذكرهم وثلاثة آخرين، بالحبس مدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريم المشمولين بحكم الغرامة مبلغ مليون درهم لكل واحد عن جريمة غسل الأموال، ومصادرة مبلغ مليون و545 ألف درهم من المبالغ المضبوطة، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها.
مواضيع ذات صلة
محكمة الجنايات العسكرية في سوريا تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق 3 متهمين في أحداث الساحل
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم الحكم عليها بالسجن المؤبد... إبنة فنانة راحلة تُواجه تهماً جديدة
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يصدر أحكاماً بالسجن بحق 7 فرنسيين.. ما التهمة؟
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أحداث الساحل السوري.. أحكام بالإعدام والمؤبد
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

عبد الرحمن

الاستئناف

العقوبات

الإمارات

سوداني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-29
Lebanon24
17:50 | 2026-10-29
Lebanon24
17:46 | 2026-10-29
Lebanon24
17:40 | 2026-10-29
Lebanon24
17:38 | 2026-10-29
Lebanon24
17:34 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24