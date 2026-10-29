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عربي-دولي

ولي العهد السعودي يبحث مع قادة 3 دول تطورات المنطقة

Lebanon 24
29-10-2026 | 15:04
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، اتصالات هاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، والرئيس الروماني نيكوشور دانيال دان، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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وأعرب سانشيز، خلال الاتصال، عن إدانة بلاده لما وصفه بـ"الهجمات العدوانية" التي يشنها الحوثيون على أراضي المملكة، مؤكداً تضامن إسبانيا الكامل مع السعودية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين السعودية وإسبانيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفي الاتصال مع الرئيس الكوري الجنوبي، أعرب لي جاي ميونج عن إدانة بلاده لاعتداءات الحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في السعودية.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الرياض وسول، وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

وفي اتصال منفصل، بحث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروماني نيكوشور دانيال دان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

واستعرض الجانبان التعاون القائم بين السعودية ورومانيا في عدد من المجالات، وبحثا سبل تعزيزه وتطويره.
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