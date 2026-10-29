تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد اكتمال الفرز.. كيف توزّعت المقاعد في الانتخابات الإسرائيلية؟

Lebanon 24
29-10-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد اكتمال الفرز.. كيف توزّعت المقاعد في الانتخابات الإسرائيلية؟
بعد اكتمال الفرز.. كيف توزّعت المقاعد في الانتخابات الإسرائيلية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية انتهاء فرز الأصوات الواردة عبر المظاريف المزدوجة، فيما تتواصل عملية إدخال البيانات وتدقيقها قبل الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية الأربعاء المقبل، في ظل عدم حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
Advertisement

وأظهرت النتائج الأولية، بعد فرز 100% من الأصوات، حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لكتلة التغيير المعارضة، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعدًا، ما يبقي المشهد السياسي مفتوحًا أمام مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.

وتصدّر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو النتائج بـ27 مقعدًا، تلاه حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت بـ21 مقعدًا، و"بياحد" برئاسة نفتالي بينيت بـ12 مقعدًا.

وحصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدًا، فيما نالت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس 8 مقاعد، وحزب الديمقراطيين 8 مقاعد أيضًا. كما حصلت أحزاب "إسرائيل بيتنا" و"القوة اليهودية" و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد لكل منها، مقابل 6 مقاعد لكل من "شاس" و"الصهيونية الدينية".

وأوضحت لجنة الانتخابات، وفق صحيفتي "يديعوت أحرونوت" و"إسرائيل هيوم"، أن فرز المظاريف المزدوجة انتهى، لكن النتائج لا تزال تخضع للتدقيق قبل اعتمادها رسميًا.

وتشمل هذه المظاريف أصوات جنود الجيش الإسرائيلي وأفراد الأجهزة الأمنية والسجناء والمرضى في المستشفيات، ممن تعذّر عليهم الاقتراع في مراكز تسجيلهم. وأشارت اللجنة إلى إدخال نتائج 12 ألفًا و644 صندوق اقتراع إلى النظام، تضمنت 5 ملايين و589 ألفًا و836 صوتًا، منها 5 ملايين و564 ألفًا و764 صوتًا صحيحًا، مقابل 25 ألفًا و72 صوتًا لاغيًا.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، أُحيلت نتائج آخر 24 ألفًا و713 صوتًا من المظاريف المزدوجة إلى مرحلة إدخال البيانات والتدقيق، على أن تُعلن النتائج الرسمية في 4 تشرين الثاني، بعد استكمال الفحوص اللازمة للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية.

وفي موازاة ذلك، تتواصل الاتصالات السياسية لتشكيل الحكومة، وسط غياب أغلبية برلمانية مستقلة لأي من المعسكرين. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول بارز في حزب "يهدوت هتوراة" أن الحزب يعتزم عرض دعم آيزنكوت لرئاسة الحكومة، مقابل إقرار قانون يعفي اليهود المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وتعكس هذه النتائج صعوبة تشكيل ائتلاف حكومي من دون التوصل إلى تفاهمات مع قوى سياسية أخرى، فيما تكتسب مواقف الأحزاب العربية، التي حصلت على 19 مقعدًا، أهمية في الحسابات البرلمانية المقبلة.
مواضيع ذات صلة
بعد فرز 99% من أصوات الكنيست الإسرائيلي.. كيف توزعت المقاعد؟
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:52:20 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف عمليات عدّ وفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في البرازيل بعد تعليقها لساعتين
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:52:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": حزب الأصالة والمعاصرة يفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المغربية
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:52:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الانتخابات الإسرائيلية: معسكر نتنياهو يحصل على 53 مقعدا والمعارضة على 48 مقعدا والأحزاب العربية على 19 مقعدا بعد فرز 91% من الأصوات
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:52:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الديمقراطيين

الإسرائيلية

الديمقراطي

الإسرائيلي

الانتخابية

البرلمان

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-29
Lebanon24
17:50 | 2026-10-29
Lebanon24
17:46 | 2026-10-29
Lebanon24
17:40 | 2026-10-29
Lebanon24
17:38 | 2026-10-29
Lebanon24
17:34 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24