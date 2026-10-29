هيومن رايتس: الحوثيون يحرمون المدنيين في تعز من الغذاء والدواء

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قالت منظمة ، اليوم الخميس، إن جماعة شددت حصارها على مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، منذ تشرين الأول الجاري، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وحرمان السكان من الغذاء والمياه والوقود والأدوية.وأضافت المنظمة، في بيان، أن الحوثيين أغلقوا وهاجموا ما تبقى من طرق الإمداد الرئيسية المؤدية إلى المدينة، ما تسبب في نقص حاد في السلع الأساسية، وصعّب وصول المنظمات الإنسانية إلى مئات الآلاف من السكان الذين يعتمدون على المساعدات.وأشارت إلى أن الجماعة تحاصر المدينة منذ عام 2015، موضحةً أن القوات الحكومية تسيطر على مركز المدينة، فيما أغلقت قوات الحوثيين الطرق الرئيسية التي تربط تعز ببقية مناطق البلاد، وفي مقدمتها الطريق الرابط بينها وبين عدن.ونقلت المنظمة عن برنامج الأغذية العالمي قوله، في 14 تشرين الأول الجاري، إنه لم يتمكن من الوصول إلى أكثر من 600 ألف شخص في تعز يعتمدون على المساعدات الإنسانية، محذراً من أن مخزونات دقيق القمح في المدينة أوشكت على النفاد، وأن الإمدادات الغذائية المتبقية في الأسواق قد لا تكفي سوى لفترة قصيرة إذا استمرت قيود الوصول.كما نقلت عن قوله، في 23 تشرين الأول، إن تعز ظلت معزولة عن الإمدادات لمدة 20 يوماً، في ظل استمرار القيود على حركة البضائع والمساعدات.