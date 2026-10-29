تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

روسيا وإفريقيا تتعهدان ببناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ورفض العقوبات الأحادية

Lebanon 24
29-10-2026 | 15:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
روسيا وإفريقيا تتعهدان ببناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ورفض العقوبات الأحادية
روسيا وإفريقيا تتعهدان ببناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ورفض العقوبات الأحادية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اعتمد قادة روسيا والدول الإفريقية، الخميس، إعلان القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو، مؤكدين التزامهم ببناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ورفض العقوبات الأحادية.

ويتضمن الإعلان 101 بند تغطي السياسة والأمن والاقتصاد والطاقة والتعليم والصحة والثقافة والمناخ، ووقّعه رؤساء دول وحكومات من الجانبين، إلى جانب قيادات الاتحاد الإفريقي والتكتلات الإقليمية.

وترأس القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي. وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف مشاركة 48 دولة إفريقية من أصل 54، بينها 22 وفداً برئاسة رؤساء دول، تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

واتفق الطرفان على التعاون لإصلاح مجلس الأمن الدولي وتعزيز تمثيل إفريقيا، استناداً إلى "توافق إيزولويني" وإعلان سرت لعام 2005، بما يعالج ما وصفاه بـ"الظلم التاريخي" الواقع على القارة.

كما أكدا رفض العقوبات الأحادية وتجميد الأصول السيادية أو مصادرتها، والتنسيق لتخفيف العقوبات المفروضة على دول إفريقية ورفع تلك التي فقدت مبرراتها.

ودعا الإعلان إلى استكمال إنهاء الاستعمار، ووضع آليات قانونية لتقييم أضراره والتعويض عنها، فضلاً عن إعادة القطع الأثرية والممتلكات الثقافية المنهوبة إلى بلدانها الأصلية.

وفي المجال الأمني، تعهد الجانبان بإنشاء آلية دائمة للحوار ضمن منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، وتنسيق مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدين مبدأ "حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية" ودعم مبادرة "إسكات البنادق" بحلول عام 2030.

اقتصادياً، طالب الإعلان بإصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وزيادة تمثيل الدول الإفريقية فيها، إلى جانب دعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتطوير آليات مالية للتبادل التجاري. كما دعا إلى إعادة جنوب إفريقيا سريعاً إلى المشاركة الكاملة في مجموعة العشرين.

وقال بوتين إن الروبل يشكل 85% من العمليات التجارية بين روسيا وإفريقيا، واصفاً الطرفين بأنهما حليفان طبيعيان في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وفي قطاع الطاقة، شدد الإعلان على توفير مصادر موثوقة وميسورة الكلفة، بما فيها الطاقة النووية والمتجددة، وأبرز دور الغاز الطبيعي في أمن الطاقة، إلى جانب دعم مبادرة "المهمة 300" لإيصال الكهرباء إلى 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030.

ودعا القادة إلى تعزيز معالجة المعادن الحيوية محلياً ونقل التكنولوجيا، كما أكدوا التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتعليم والصحة، بما يشمل تدريب الكوادر الطبية وتوفير الأدوية والمختبرات المتنقلة لمكافحة الأوبئة.

ورحب الإعلان باستضافة إثيوبيا مؤتمر المناخ الـ32 عام 2027، ورفض الإجراءات التجارية الأحادية المتخذة بذريعة مكافحة التغير المناخي. كذلك، عارض احتجاز السفن المدنية أو الاستيلاء عليها دون أساس قانوني، معتبراً أن ذلك يحوّل التجارة البحرية إلى أداة ضغط اقتصادي وسياسي.

وأكد القادة استعدادهم لتنفيذ خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الإفريقية للفترة 2027-2029. وأوضح أوشاكوف أن القمة ستشهد اعتماد إعلان منفصل بشأن الذكاء الاصطناعي وتوقيع 33 وثيقة تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقوداً تجارية.

وفي الختام، أعرب القادة الأفارقة وقيادة الاتحاد الإفريقي عن شكرهم لروسيا، مؤكدين التزامهم بتعميق "التعاون المتكافئ والمتعدد الأوجه".

يُذكر أن القمة الأولى عُقدت في سوتشي عام 2019، والثانية في سان بطرسبورغ عام 2023، فيما استضافت سوتشي والقاهرة المؤتمرين الوزاريين للمنتدى عامي 2024 و2025.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف: رفضنا الإجراءات الأحادية الجانب من قبل بعض الدول
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لقمة بريكس: ندعو لنهج متعدد الأطراف يحترم وجهات النظر والمواقف المتنوعة بشأن القضايا العالمية الحاسمة
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يمدد نظام العقوبات على دارفور لمدة شهرين
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: يمكن لدول "بريكس" بناء علاقات اقتصادية بمعزل عن العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

صندوق النقد الدولي

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

مجلس الأمن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-29
Lebanon24
17:50 | 2026-10-29
Lebanon24
17:46 | 2026-10-29
Lebanon24
17:40 | 2026-10-29
Lebanon24
17:38 | 2026-10-29
Lebanon24
17:34 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24