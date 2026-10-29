10 طائرات عسكرية إلى جنوب إسرائيل... هل يقترب ترامب من إصدار أمر بمهاجمة إيران؟

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة تستعد لاحتمال استئناف حملتها العسكرية على إيران، في وقت تتهيأ فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاحتمال صدور قرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ هجوم على طهران.
ونقلت الهيئة عن مصادر أن الاستعدادات تأتي وسط ترقب القرار الأميركي، فيما هبطت أكثر من 10 طائرات نقل عسكرية أميركية في قواعد جوية جنوبي إسرائيل خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن معظم رحلات الشحن العسكري انطلقت من قاعدة "بيغز" العسكرية التابعة للجيش الأميركي في مدينة إل باسو بولاية تكساس، وتوجهت إلى قاعدتي "نيفاتيم" و"عوفدا" التابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي في جنوب إسرائيل.