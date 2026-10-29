10 طائرات عسكرية إلى جنوب إسرائيل... هل يقترب ترامب من إصدار أمر بمهاجمة إيران؟

أفادت هيئة البث بأن تستعد لاحتمال استئناف حملتها العسكرية على ، في وقت تتهيأ فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاحتمال صدور قرار من الرئيس الأميركي بتنفيذ هجوم على .

ونقلت الهيئة عن مصادر أن الاستعدادات تأتي وسط ترقب القرار الأميركي، فيما هبطت أكثر من 10 طائرات نقل عسكرية أميركية في قواعد جوية جنوبي خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن معظم رحلات الشحن العسكري انطلقت من قاعدة "بيغز" العسكرية التابعة للجيش الأميركي في مدينة إل باسو بولاية ، وتوجهت إلى قاعدتي "نيفاتيم" و"عوفدا" التابعتين لسلاح الجو في جنوب إسرائيل.