دوي انفجارات من جهة البحر قبالة سيريك وجزيرة قشم في إيران

أفادت وكالة أنباء "فارس" ، فجر الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في البحر قبالة مدينة "سيريك" وجزيرة "قشم".

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ورجّحت الوكالة أن تكون الانفجارات ناجمة عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفن مخالفة في مضيق "هرمز".

ويأتي ذلك بعدما نقلت الوكالة عن المتحدث باسم " "، محبي، نفيه مزاعم قادة الأميركية "سنتكوم" بشأن تنفيذ عمليات لإزالة الألغام في المضيق.