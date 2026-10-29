تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دوي انفجارات من جهة البحر قبالة سيريك وجزيرة قشم في إيران

Lebanon 24
29-10-2026 | 17:19
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دوي انفجارات من جهة البحر قبالة سيريك وجزيرة قشم في إيران
دوي انفجارات من جهة البحر قبالة سيريك وجزيرة قشم في إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فجر الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في البحر قبالة مدينة "سيريك" وجزيرة "قشم".

Advertisement

ورجّحت الوكالة أن تكون الانفجارات ناجمة عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفن مخالفة في مضيق "هرمز".

ويأتي ذلك بعدما نقلت الوكالة عن المتحدث باسم "الحرس الثوريالعميد حسين محبي، نفيه مزاعم قادة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" بشأن تنفيذ عمليات لإزالة الألغام في المضيق.

 
 
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الإيرانية: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم من جهة البحر
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية: سماع دوي انفجار من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "فارس": دوي انفجارات من جهة البحر قرب سيريك وجزيرة قشم قد تكون ناجمة عن طلقات تحذير لسفن مخالفة في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: سماع دوي انفجارين في قشم من جهة البحر
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 01:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

الحرس الثوري

العميد حسين

عميد حسين

الإيرانية

جزيرة قشم

الإيراني

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-29
Lebanon24
17:50 | 2026-10-29
Lebanon24
17:46 | 2026-10-29
Lebanon24
17:40 | 2026-10-29
Lebanon24
17:38 | 2026-10-29
Lebanon24
17:34 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24