دوي انفجارات من جهة البحر قبالة سيريك وجزيرة قشم في إيران

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أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فجر الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في البحر قبالة مدينة "سيريك" وجزيرة "قشم".
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ورجّحت الوكالة أن تكون الانفجارات ناجمة عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفن مخالفة في مضيق "هرمز".
ويأتي ذلك بعدما نقلت الوكالة عن المتحدث باسم "الحرس الثوري"، العميد حسين محبي، نفيه مزاعم قادة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" بشأن تنفيذ عمليات لإزالة الألغام في المضيق.