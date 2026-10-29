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عربي-دولي

اعتراض صاروخين باليستيين في الرياض يتسبب بإصابة مواطن وأضرار مادية

Lebanon 24
29-10-2026 | 17:40
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اعتراض صاروخين باليستيين في الرياض يتسبب بإصابة مواطن وأضرار مادية
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أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر الجمعة، إصابة مواطن بجروح طفيفة وأضرار مادية في منزل ومركبة بمدينة الرياض، جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما.

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وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، في بيان عبر منصة "إكس"، أن الصاروخين أُطلقا من قبل جماعة الحوثي، مشيراً إلى أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان الدفاع المدني قد أعلن، قبل ذلك بوقت قصير، إطلاق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، شملت مدينتي الرياض ونجران ومحافظة الخرج، للتحذير من خطر محتمل، قبل أن يعلن لاحقاً زوال الخطر.

 
 
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المنصة الوطنية للإنذار المبكر

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