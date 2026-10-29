تحطم مروحية عسكرية إيطالية في البوسنة والهرسك يودي بحياة 4 أشخاص

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 11 آخرون، إثر تحطم مروحية عسكرية إيطالية في البوسنة والهرسك، بعد ظهر الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية.
وكانت المروحية تشارك في مهمة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأوروبي، تتولى إيطاليا قيادتها حاليا، بحسب وكالة "رويترز".
وأوضحت الوزارة أن اثنين من القتلى ينتميان إلى الجيش الإيطالي، فيما ينتمي الآخران إلى الفيلق العسكري التطوعي التابع للصليب الأحمر الإيطالي. وأضافت أن المصابين يتلقون العلاج من إصابات لا تهدد حياتهم، مشيرة إلى أن المروحية كانت تقل 15 شخصا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن المروحية تحطمت في بلدة "جوريتسه" بمنطقة "برتشكو"، فيما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية المروحية مقلوبة ومحطمة إلى أجزاء.
وأعرب وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو عن حزنه إزاء الحادث، مقدما تعازيه إلى عائلات الضحايا، وقال: "لا توجد كلمات يمكنها التخفيف من وطأة مثل هذه الخسارة الفادحة".
وأكدت وزارة الدفاع أن التحقيقات مستمرة لتحديد أسباب التحطم وكشف ملابسات الحادث.
من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تعازيها، وكتبت عبر منصة "إكس": "خواطري مع الضحايا وعائلاتهم، ومع جميع من يعملون، في إطار المهمة، على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".