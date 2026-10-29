تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"حادث أمني" يجمّد "بينانس".. أكبر منصة للعملات المشفرة توقف السحب

Lebanon 24
29-10-2026 | 23:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حادث أمني يجمّد بينانس.. أكبر منصة للعملات المشفرة توقف السحب
حادث أمني يجمّد بينانس.. أكبر منصة للعملات المشفرة توقف السحب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

علّقت منصة "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، الخميس 29 تشرين الأول، كافة عمليات الإيداع والسحب بشكل مؤقت، أثناء تحقيقها في حادث أمني محتمل.

وأعلنت الشركة، في سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعمل "على مدار الساعة" بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والجهات المُصدِرة وشركات استخبارات سلاسل الكتل (البلوكتشين)، وأنها ستنشر في نهاية المطاف "تقريراً كاملاً" حول ما جرى، مؤكدة في أحد منشوراتها على منصة "إكس": "بينانس ستغطي كل الخسائر".

وفي تحديث لاحق، أوضحت المنصة أن "إجمالي المبلغ المجمّد الذي تم التحقق منه حالياً يقارب 3 مليارات دولار"، فيما أكد منشور مثبّت على حسابها أن "أموال المستخدمين آمنة تماماً". ولفتت الى ان "تقديراتنا تشير إلى أن تأثير الخرق الأمني المحتمل للمنصة يبلغ نحو 6.3 مليار دولار".

ودعت "بينانس" مستخدميها إلى اليقظة من عمليات احتيال محتملة خلال فترة التحقيق، قائلة: "على المستخدمين توخّي الحذر من عمليات الاحتيال، وعدم الوثوق بأي روابط أو رسائل غير رسمية أو طلبات للحصول على معلومات حساباتهم"، متعهدة باستئناف التداول فور حلّ المشكلة الأمنية.

وتقدّم "بينانس" نفسها على أنها "النظام البيئي الرائد عالمياً لسلاسل الكتل ومزوّد البنية التحتية للعملات المشفرة"، ويعمل لديها ما لا يقل عن 5 آلاف موظف حول العالم، وفق حسابها على "لينكد إن".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على منصة تداول العملات المشفّرة "بيت بنك" لدعمها الحكومة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 06:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
منصة بينانس: إجمالي التأثير التقديري للخرق الأمني المحتمل يبلغ نحو 6.3 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 06:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
منصة بينانس: لا دليل على تسرب أي مفاتيح خاصة للمحافظ الرقمية في الخرق الأمني المحتمل
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 06:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
منصة باينانس: علقنا عمليات السحب والإيداع مؤقتا كإجراء احترازي فوري
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 06:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

مواقع التواصل الاجتماعي

جمالي

البلو

دمين

تشين

تشري

إيدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:40 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:34 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:25 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:40 | 2026-10-30
Lebanon24
00:34 | 2026-10-30
Lebanon24
00:29 | 2026-10-30
Lebanon24
00:29 | 2026-10-30
Lebanon24
00:25 | 2026-10-30
Lebanon24
00:25 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24