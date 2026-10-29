"حادث أمني" يجمّد "بينانس".. أكبر منصة للعملات المشفرة توقف السحب

علّقت منصة "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، الخميس 29 تشرين الأول، كافة عمليات الإيداع والسحب بشكل مؤقت، أثناء تحقيقها في حادث أمني محتمل.

وأعلنت الشركة، في سلسلة منشورات على ، أنها تعمل "على مدار الساعة" بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والجهات المُصدِرة وشركات استخبارات سلاسل الكتل (البلوكتشين)، وأنها ستنشر في نهاية المطاف "تقريراً كاملاً" حول ما جرى، مؤكدة في أحد منشوراتها على منصة "إكس": "بينانس ستغطي كل الخسائر".

وفي تحديث لاحق، أوضحت المنصة أن "إجمالي المبلغ المجمّد الذي تم التحقق منه حالياً يقارب 3 مليارات دولار"، فيما أكد منشور مثبّت على حسابها أن "أموال المستخدمين آمنة تماماً". ولفتت الى ان "تقديراتنا تشير إلى أن تأثير الخرق الأمني المحتمل للمنصة يبلغ نحو 6.3 مليار دولار".

ودعت "بينانس" مستخدميها إلى اليقظة من عمليات احتيال محتملة خلال فترة التحقيق، قائلة: "على المستخدمين توخّي الحذر من عمليات الاحتيال، وعدم الوثوق بأي روابط أو رسائل غير رسمية أو طلبات للحصول على معلومات حساباتهم"، متعهدة باستئناف التداول فور حلّ المشكلة الأمنية.

وتقدّم "بينانس" نفسها على أنها "النظام البيئي الرائد عالمياً لسلاسل الكتل ومزوّد البنية التحتية للعملات المشفرة"، ويعمل لديها ما لا يقل عن 5 آلاف موظف حول العالم، وفق حسابها على "لينكد إن".