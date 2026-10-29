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عربي-دولي

بشكل رسمي.. لا أغلبية لنتنياهو أو آيزنكوت و19 مقعداً للأحزاب العربية

Lebanon 24
29-10-2026 | 23:00
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بشكل رسمي.. لا أغلبية لنتنياهو أو آيزنكوت و19 مقعداً للأحزاب العربية
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ثبّتت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية عجز معسكرَي بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت عن تأمين أغلبية مستقلة في الكنيست، بعدما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، فجر الجمعة، حصولهما على 53 و48 مقعداً على التوالي، مقابل 19 مقعداً للأحزاب العربية.

ولم يطرأ تغيير على خريطة المعسكرات التي أظهرتها النتائج السابقة، إذ بقي الطرفان دون عتبة الـ61 مقعداً من أصل 120، فيما تحتفظ الأحزاب العربية بوزن قد يؤثر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.

وتوزعت المقاعد على الأحزاب وفق الآتي:

  • "الليكود" بزعامة نتنياهو: 27 مقعداً.
  • "يشار" بقيادة آيزنكوت: 21 مقعداً.
  • "معاً": 12 مقعداً.
  • "القائمة المشتركة": 11 مقعداً.
  • "القائمة العربية الموحدة": 8 مقاعد.
  • "الديمقراطيون": 8 مقاعد.
  • "يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.
  • "إسرائيل بيتنا": 7 مقاعد.
  • "عوتسما يهوديت": 7 مقاعد.
  • "شاس": 6 مقاعد.
  • "الصهيونية الدينية": 6 مقاعد.

ومن المقرر تسليم النتائج الرسمية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في الرابع من تشرين الثاني المقبل، بعد استكمال فحص أي أخطاء أو استفسارات، على أن يؤدي أعضاء الكنيست اليمين القانونية في العاشر منه.

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