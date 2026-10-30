السجن 42 شهراً لسوري نفّذ اختراقات لصالح نظام الأسد.. بينها خبر هزّ الأسواق

قضت محكمة فيدرالية أميركية بسجن السوري أحمد عمر آغا 42 شهراً، لدوره في مؤامرة اختراق إلكتروني لصالح الدائرة المقربة من الرئيس السوري السابق ، بعدما ظلّ هارباً لأكثر من عقد، وفق الأميركية.

وقالت الوزارة إن آغا، المعروف باسم "Th3Pr0"، اخترق نحو 47 جهة إعلامية وشركة ومنظمة غير حكومية ومؤسسة حكومية أميركية وحليفة، بين عامَي 2011 و2024.

وبحسب الوزارة، هدفت العمليات إلى نشر دعاية الحكومة السابقة، وإسكات التغطية الإعلامية لانتهاكاتها، وجمع المعلومات وترهيب المعارضين، إضافة إلى تحريض عسكريين أميركيين على رفض الأوامر.

ومن أبرز الوقائع المرتبطة بالقضية اختراق حساب وكالة أنباء أميركية على " " عام 2013، ونشر خبر كاذب عن إصابة الرئيس آنذاك في انفجارين بالبيت الأبيض. وأوضحت الوزارة أن الخبر تسبب في هبوط لحظي للأسهم، محا مؤقتاً نحو 136 مليار دولار من قيمة أسهم مؤشر "داو جونز".

كما نسبت إليه اختراق موقع تجنيد مشاة البحرية الأميركية وتحويل زواره إلى صفحة تحثّهم على رفض الأوامر والقتال إلى جانب ، ومحاولة اختراق حسابات على مواقع التواصل.

وأكد مساعد للأمن القومي جون أيزنبرغ أن الحكم يعكس استمرار ملاحقة القراصنة المدعومين من دول معادية مهما طالت مدة فرارهم.

ووفق وثائق المحكمة، لا يزال شريكه المتهم فراس دردار هارباً، فيما أقرّ السوري بيتر رومار بالذنب في قضية مرتبطة عام 2016، بعد تسليمه من .