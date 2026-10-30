ترامب يلغي تجمعاته الانتخابية في كانساس وآيوا

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، أمس الخميس، بإلغاء تجمعاته الانتخابية
المقررة نهاية الأسبوع في ولايتي أيوا وكانساس.
وفضّل ترامب
دعم المرشحين الجمهوريين عبر تجمعات هاتفية، أوضح حزبه أنها تتيح الوصول إلى شريحة أوسع من الناخبين في نحو عشرين ولاية، وذلك في الأيام الأخيرة من انتخابات التجديد النصفي التي تهدد سيطرة الحزب الجمهوري
على الكونغرس
.
وسافر الرئيس إلى ساوث كارولينا أمس الخميس للمرة الثانية خلال شهر، في إشارة إلى القلق الجمهوري بشأن قدرة دارلين غراهام على التصدي لتحد قوي من الديمقراطية
آني أندروز على مقعد حاسم في مجلس الشيوخ
الأميركي.
ولم يرسل الناخبون في ساوث كارولينا ديمقراطياً إلى مجلس الشيوخ منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. لكن أندروز، وهي طبيبة أطفال ترشحت سابقاً للكونغرس دون نجاح، تحث الناخبين الذين يسعون للتغيير على "تجربة شيء جديد لمرة واحدة".
وقد تلقى هذه الرسالة أصداء في عام انتخابي اتسم بإحباط الناخبين من الاقتصاد وأسعار البنزين والحرب في إيران
، مما يضع الحزب الجمهوري بزعامة ترامب في موقف الدفاع في مناطق نادراً ما اضطروا للتنافس فيها في السنوات الأخيرة.
وبالإضافة إلى ساوث كارولينا، يدخل الجمهوريون الأيام الأخيرة من الانتخابات النصفية لهذا العام وهم يخوضون سباقات متقاربة في تكساس وكانساس وأوهايو وأيوا وألاسكا. كما يتابع كلا الحزبين عن كثب التطورات في سباق مجلس الشيوخ في ميسيسيبي.
وأبدى الرئيس ثقة عند عودته إلى البيت الأبيض
، قائلاً: "سنحظى بليلة ثلاثاء قوية".