ترامب يلغي تجمعاته الانتخابية في كانساس وآيوا

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قام الرئيس الأميركي ، أمس الخميس، بإلغاء تجمعاته المقررة نهاية الأسبوع في ولايتي أيوا وكانساس.وفضّل دعم المرشحين الجمهوريين عبر تجمعات هاتفية، أوضح حزبه أنها تتيح الوصول إلى شريحة أوسع من الناخبين في نحو عشرين ولاية، وذلك في الأيام الأخيرة من انتخابات التجديد النصفي التي تهدد سيطرة الحزب على .وسافر الرئيس إلى ساوث كارولينا أمس الخميس للمرة الثانية خلال شهر، في إشارة إلى القلق الجمهوري بشأن قدرة دارلين غراهام على التصدي لتحد قوي من آني أندروز على مقعد حاسم في الأميركي.ولم يرسل الناخبون في ساوث كارولينا ديمقراطياً إلى مجلس الشيوخ منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. لكن أندروز، وهي طبيبة أطفال ترشحت سابقاً للكونغرس دون نجاح، تحث الناخبين الذين يسعون للتغيير على "تجربة شيء جديد لمرة واحدة".وقد تلقى هذه الرسالة أصداء في عام انتخابي اتسم بإحباط الناخبين من الاقتصاد وأسعار البنزين والحرب في ، مما يضع الحزب الجمهوري بزعامة ترامب في موقف الدفاع في مناطق نادراً ما اضطروا للتنافس فيها في السنوات الأخيرة.