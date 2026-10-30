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عربي-دولي

مأساة في سماء أوريغون: مروحيتان تتصادمان وتسقطان في حقل زراعي

Lebanon 24
30-10-2026 | 02:20
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مأساة في سماء أوريغون: مروحيتان تتصادمان وتسقطان في حقل زراعي
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قُتل ثلاثة أشخاص إثر تصادم مروحيتين في الجو قرب مطار في ولاية أوريغون الأميركية، الخميس 29 تشرين الأول، بحسب السلطات المحلية.

وأوضح مكتب شريف مقاطعة يامهيل أن الحادث وقع نحو الساعة 2:10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي قرب مدينة ماكمينفيل، على بعد نحو 64 كيلومتراً جنوب غرب بورتلاند، وشمل مروحية من طراز "روبنسون R22" صُنعت عام 1995، وأخرى من طراز "إيرباص AS350B3" صُنعت عام 2018.

وأفاد الشريف بأن مدرّبة الطيران مادي آسبو (22 عاماً)، من ولاية تكساس، كانت على متن مروحية "روبنسون" برفقة طالب طيران من المملكة المتحدة، لم يُكشف عن اسمه، إذ تعمل السلطات مع القنصلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لإبلاغ عائلته. أما الراكب الوحيد على متن مروحية "إيرباص"، فهو تايلر ديلين ستيردفانت (38 عاماً)، من مدينة نيوبرغ في أوريغون.

وبحسب مكتب الشريف، أفاد شهود بوقوع التصادم قرب تقاطع الطريق السريع 33 مع طريق كروكشانك جنوب شرق ماكمينفيل، وعند وصول فرق الطوارئ، وُجدت المروحيتان محطمتين في حقل زراعي قرب الطريق.

ويتولى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادث بمشاركة إدارة الطيران الفيدرالية. وكانت الإدارة قد أشارت في بيان سابق إلى وجود شخص واحد على متن مروحية "روبنسون" وشخصين على متن "إيرباص"، فيما أوضح الشريف للصحافيين أن معلوماته مستقاة من فرق الاستجابة الميدانية.

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