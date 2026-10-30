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عربي-دولي

الرئيس الكولومبي يعلن مدينة حدودية مع فنزويلا منطقة عسكرية

Lebanon 24
30-10-2026 | 04:07
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الرئيس الكولومبي يعلن مدينة حدودية مع فنزويلا منطقة عسكرية
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أمر الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا الخميس باعتبار مدينة كوكوتا على الحدود مع فنزويلا منطقة عسكرية موقتا بسبب موجة من العنف والاغتيالات.
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وشهدت كوكوتا الواقعة في شمال شرق كولومبيا والتي تنشط فيها مجموعات من المتمردين وعصابات إجرامية خلال الأيام الأخيرة اغتيالَ مرشحٍ للانتخابات البلدية وتفجيرا أدى إلى جرح أربعة عناصر من الشرطة، بحسب ما أعلنت الحكومة المحليّة.

وأمر الرئيس اليميني بـ"اعتبار كوكوتا منطقة عسكرية فورا" ، موضحا أن هذا الإجراء "سيكون موقتاً ريثما نعيد النظام العام".

وستنتشر وحدات من الشرطة والجيش في كوكوتا التي باتت ثاني مدينة يطبق فيها دي لا إسبرييا إجراءات بهذا المستوى منذ توليه السلطة في 7 آب الماضي.

وتُعدّ المنطقة الحدودية مع فنزويلا معقلاً لجماعات متمردة كجيش التحرير الوطني ومنشقين عن متمردي حركة فارك السابقة، تتواجه في ما بينها من أجل السيطرة على تهريب المخدرات والمناجم غير القانونية.(أ.ف.ب)
 
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