4 قتلى و11 مصاباً بتحطّم مروحية عسكرية إيطالية في البوسنة

أسفر تحطّم مروحية عسكرية إيطالية خلال تدريب لقوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك "يوفور"، الخميس، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين، جميعهم إيطاليون.
وأعلنت القوة أن المروحية، وهي من طراز "CH-47 شينوك"، سقطت أثناء تدريب روتيني في منطقة برتشكو، على بُعد نحو 180 كيلومتراً شمال سراييفو، مؤكدةً أن المصابين يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة.
وبحسب وزارة الدفاع الإيطالية
، فإن القتلى هم جنديان ومتطوعان في الصليب الأحمر
. وقدّم وزير الدفاع
غيدو كروسيتو تعازيه إلى عائلات الضحايا باسم المؤسسة العسكرية
.
وأوضح متحدث باسم مستشفى برتشكو لوكالة "فرانس برس" أن المروحية كانت تقلّ 15 شخصاً، توفي ثلاثة منهم في موقع الحادث، فيما توفي رابع متأثراً بإصابته بعد نقله إلى المستشفى.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام بوسنية حطام المروحية مقلوباً في حقل، بينما أعلنت "يوفور" فتح تحقيق شامل، على أن تنشر معلومات إضافية بعد التحقّق منها.
وتنتشر القوة الأوروبية في البوسنة منذ عام 2004، حين تسلّمت المهمة من حلف شمال الأطلسي
، وتشرف على تنفيذ اتفاق دايتون الذي أنهى حرب البوسنة عام 1995.