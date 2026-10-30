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عربي-دولي

"إنك مثير للاشمئزاز".. ترامب يُثير الجدل بعد مهاجمته أحد الصحافيين (فيديو)

Lebanon 24
30-10-2026 | 04:13
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إنك مثير للاشمئزاز.. ترامب يُثير الجدل بعد مهاجمته أحد الصحافيين (فيديو)
إنك مثير للاشمئزاز.. ترامب يُثير الجدل بعد مهاجمته أحد الصحافيين (فيديو) photos 0
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أكد الحزب الجمهوري الأميركي، أمس الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب ألغى اثنين من آخر مهرجانات كان يعتزم عقدها دعما لحلفائه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وعلى إثره، هاجم الرئيس الأميركي صحافياً سأله لدى عودته إلى واشنطن بعد رحلة إلى كارولاينا الجنوبية، إن كان ألغى التجمع المقرر السبت في كنساس لأنه "تعب من السفر"، فأجابه الرئيس: "أنت مريض لطرحك هذا السؤال". وأضاف "أشعر بأنني في أفضل حال. إنك مثير للاشمئزاز. اعتن بنفسك، تبدو في حالة مزرية".
 
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وتقرر هذا التغيير في البرنامج قبل أيام معدودة من استحقاق الثلاثاء الذي تأمل المعارضة الديمقراطية خلاله بانتزاع السيطرة على الكونغرس والفوز بمناصب حكام في بعض الولايات.

وحض ترامب الناخبين الجمهوريين على التصرف وكأنه مدرج على اللوائح الانتخابية، سعياً لتحفيز مشاركتهم بالرغم من تراجع نسبة التأييد الشعبي له.
 
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