"إنك مثير للاشمئزاز".. ترامب يُثير الجدل بعد مهاجمته أحد الصحافيين (فيديو)

أكد الحزب الأميركي، أمس الخميس، أن ألغى اثنين من آخر مهرجانات كان يعتزم عقدها دعما لحلفائه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.



وعلى إثره، هاجم الرئيس الأميركي صحافياً سأله لدى عودته إلى بعد رحلة إلى كارولاينا الجنوبية، إن كان ألغى التجمع المقرر السبت في كنساس لأنه "تعب من السفر"، فأجابه الرئيس: "أنت مريض لطرحك هذا السؤال". وأضاف "أشعر بأنني في أفضل حال. إنك مثير للاشمئزاز. اعتن بنفسك، تبدو في حالة مزرية".

"أنت رجل مريض ومثير للاشمئزاز".. ترمب ينفعل على مراسل بعد سؤاله عن سبب عدم سفره إلى كانساس: أشعر أنني في أفضل حالاتي ولا أرى أنني مضطر للذهاب إلى كانساس https://t.co/sPvscOiFit — العربية (@AlArabiya) October 30, 2026 Advertisement

وتقرر هذا التغيير في البرنامج قبل أيام معدودة من استحقاق الثلاثاء الذي تأمل خلاله بانتزاع السيطرة على والفوز بمناصب حكام في بعض الولايات.



وحض الناخبين الجمهوريين على التصرف وكأنه مدرج على اللوائح ، سعياً لتحفيز مشاركتهم بالرغم من تراجع نسبة التأييد الشعبي له.