"إنك مثير للاشمئزاز".. ترامب يُثير الجدل بعد مهاجمته أحد الصحافيين (فيديو)

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"أنت رجل مريض ومثير للاشمئزاز".. ترمب ينفعل على مراسل رويترز بعد سؤاله عن سبب عدم سفره إلى كانساس: أشعر أنني في أفضل حالاتي ولا أرى أنني مضطر للذهاب إلى كانساس https://t.co/sPvscOiFit— العربية (@AlArabiya) October 30, 2026
"أنت رجل مريض ومثير للاشمئزاز".. ترمب ينفعل على مراسل رويترز بعد سؤاله عن سبب عدم سفره إلى كانساس: أشعر أنني في أفضل حالاتي ولا أرى أنني مضطر للذهاب إلى كانساس https://t.co/sPvscOiFit