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عربي-دولي

نتنياهو يُشدد: ممنوع تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية

Lebanon 24
30-10-2026 | 04:32
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نتنياهو يُشدد: ممنوع تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية
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طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الجمعة، بعدم تشكيل حكومة مع الأحزاب العربية.

وقال نتانياهو في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "ممنوع تشكيل حكومة مع الأحزاب العربية".

واتهم حزب "الليكود" بزعامة نتانياهو، الأربعاء الماضي، أحزابا عربية بـ"سرقة الانتخابات" الإسرائيلية، وطالب الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" ولجنة الانتخابات المركزية بالتحقيق في مزاعم تتعلق بالرشوة والتهديدات والعنف والتزوير.

وأكد "الليكود"، في بيان، أنه يقدم مئات الشهادات والأدلة بشأن مخالفات يزعم وقوعها في عدد من مراكز الاقتراع بالتجمعات العربية.

وزعم "الليكود" أن المخالفات شملت توزيع مظاريف تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع للقائمة العربية الموحدة "راعم"، وتهديد مسؤولي مراكز اقتراع، ودخول عدة ناخبين معا إلى حجرات التصويت، والتصويت باستخدام هويات مكررة.

وأضاف أن الشكاوى تتضمن اختلافات بين أعداد مظاريف الاقتراع والناخبين، واستخدام برمجيات قال إنها محظورة لحشد الناخبين.

وطالب الحزب بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات المزعومة، داعيا لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ إجراءات فورية، ومعتبرا أن ما أورده يمس نزاهة التصويت ونتائجه.

وتصدر معسكر نتانياهو نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية، وفق ما أظهرت نتائج اليوم الجمعة، لكنه رغم تفوقه على المعارضة ظل بعيدا عن تحقيق أغلبية في "الكنيست"، ما يمهد لمفاوضات شاقة لتشكيل حكومة أو ربما إجراء انتخابات أخرى.
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الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

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