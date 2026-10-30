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عربي-دولي

الكشف عن صورة نادرة لطائرة الصين الفضائية السرية!

Lebanon 24
30-10-2026 | 10:00
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الكشف عن صورة نادرة لطائرة الصين الفضائية السرية!
الكشف عن صورة نادرة لطائرة الصين الفضائية السرية! photos 0
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قامت وكالة استخبارات عسكرية أميركية بنشر صورة جديدة لطائرة الفضاء الصينية السرية، تظهر فيها المركبة وهي ملتحمة بمركبة فضائية أخرى في المدار حول الأرض.
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والتقط القمر الصناعي "ورلد فيو-3" التابع لشركة "فانتور"، الصورة عام 2024، من مسافة بلغت 56 ميلا، أي نحو 90 كيلومترا.
وكان مراقبون أرضيون قد تمكنوا سابقا من تصوير المركبة الفضائية "شينلونغ" والتي تعني "التنين الإلهي" بالصينية، أثناء وجودها في المدار، لكن الصورة الجديدة التي التقطتها شركة "فانتور" من الفضاء كشفت تفاصيل إضافية عن هذه المركبة الغامضة بدرجة وضوح استثنائية، إذ بلغت دقة الصورة 4.5 سنتيمترات لكل بكسل.
وأدرجت الصورة ضمن تقرير جديد أصدرته وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، تناول تقييم حجم التهديدات التي يشكلها خصوم الولايات المتحدة في الفضاء وطبيعتها ومدى اتساعها، وفقما ذكر موقع "سبيس".
وتظهر الصورة طائرة الفضاء الروبوتية الصينية "شينلونغ" وهي ملتحمة بقمر صناعي آخر، تبدو ألواحه الشمسية في وضعية الانتشار.
وحتى الآن، لم يتمكن الخبراء من تحديد هوية القمر الصناعي الذي التحمت به المركبة الصينية.
كما تكشف الصورة عن أبواب حجرة الحمولة الخاصة بمركبة "شينلونغ"، والتي تظهر في وضعية مفتوحة.
وقد توفر هذه الأبواب مؤشرات مهمة بشأن طبيعة الأنشطة التي تنفذها المركبة الصينية خلال مهمتها الرابعة، التي انطلقت في شباط 2026.
ولم تكشف وكالة الفضاء الصينية سوى عن معلومات محدودة بشأن أهداف هذه المهمة، مكتفية بالقول إن مركبة "شينلونغ" تساعد في اختبار تقنيات جديدة من شأنها "تمهيد الطريق لتطوير وسائل أكثر سهولة وأقل تكلفة للرحلات الفضائية ذهابا وإيابا، بما يخدم الاستخدام السلمي للفضاء في المستقبل".
 
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