الوسطاء القطريون يعودون إلى طهران.. ومحادثات بتنسيق مع واشنطن

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عاد وسطاء قطريون إلى طهران لمواصلة مساعي التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وفق مسؤول مطلع أكد لوكالة "رويترز" أن محادثات الوساطة تجري بالتنسيق مع واشنطن.
وتأتي العودة بعدما قدّمت قطر، الأحد، مشروع خطة سلام إلى إيران، بحسب مسؤول مطلع على المفاوضات. لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً وصف المقترحات بأنها غير مقبولة، مؤكداً تمسّك طهران بموقفها النووي.
ويتمحور الخلاف حول ترتيب الملفات المطروحة، إذ تريد واشنطن إدراج القضايا النووية منذ بداية المفاوضات، بينما تطالب طهران أولاً بإنهاء حصار الموانئ ورفع العقوبات عن صادراتها النفطية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، الأربعاء، استمرار التواصل الوثيق مع الوسطاء لمراجعة أفكار تضمن تنفيذ المقترح الإيراني ذي الأيام السبعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن تواصل نائبه جي دي فانس مع إيران يتعلق بالإمدادات الطبية، بعدما ربطت تقارير إعلامية أميركية هذه الاتصالات بمحاولات إحياء محادثات السلام.