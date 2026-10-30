الوسطاء القطريون يعودون إلى طهران.. ومحادثات بتنسيق مع واشنطن

عاد وسطاء قطريون إلى طهران لمواصلة مساعي التوصل إلى اتفاق بين وإيران، وفق مسؤول مطلع أكد لوكالة " " أن محادثات الوساطة تجري بالتنسيق مع .

وتأتي العودة بعدما قدّمت قطر، الأحد، مشروع خطة سلام إلى ، بحسب مسؤول مطلع على المفاوضات. لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً وصف المقترحات بأنها غير مقبولة، مؤكداً تمسّك طهران بموقفها .

ويتمحور الخلاف حول ترتيب الملفات المطروحة، إذ تريد واشنطن إدراج النووية منذ بداية المفاوضات، بينما تطالب طهران أولاً بإنهاء حصار الموانئ ورفع عن صادراتها النفطية.

وكان عباس عراقجي قد أكد، الأربعاء، استمرار التواصل الوثيق مع الوسطاء لمراجعة أفكار تضمن تنفيذ المقترح الإيراني ذي الأيام السبعة لإنهاء الحرب في .

وفي المقابل، قال الرئيس الأميركي ، الخميس، إن تواصل نائبه جي دي فانس مع إيران يتعلق بالإمدادات الطبية، بعدما ربطت تقارير إعلامية أميركية هذه الاتصالات بمحاولات إحياء محادثات السلام.