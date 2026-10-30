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عربي-دولي

نقل 10 طائرات أميركية إلى إسرائيل.. تقارير تكشف

Lebanon 24
30-10-2026 | 05:41
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نقل 10 طائرات أميركية إلى إسرائيل.. تقارير تكشف
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أوردت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الولايات المتحدة نقلت 10 طائرات شحن عسكرية إلى قاعدتي عوفدا ونفاطيم في النقب، ضمن جسر جوي، مع نقل منظومة "باتريوت" وتوقع وصول حاملة طائرات في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تأكيد أميركي رسمي.
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وبعد تقارير عن اطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خيارات عسكرية لتوجيه ضربات محتملة إلى طهران، تتزايد المؤشرات على احتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران، بحسب ما نقلت شبكة "يورونيوز" Euronews الإخبارية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء Hls الخميس، بأن الطائرات هبطت في قاعدتي عوفدا ونفاطيم الجويتين بمنطقة النقب، مشيرة إلى أنها انطلقت من قاعدة فورت بليس العسكرية في ولاية تكساس الأميركية.

ولم يصدر تعليق رسمي أميركي يؤكد هذه المعلومات، كما لم تُكشف طبيعة المعدات أو الشحنات التي نقلتها الطائرات، أو ما إذا كانت هذه التحركات مرتبطة باستعدادات لعملية عسكرية محتملة ضد إيران.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن واشنطن وتل أبيب تنسقان بصورة وثيقة، مضيفًا أن الطرفين يستعدان لمختلف الاحتمالات، بانتظار أي قرار قد يتخذه ترامب بشأن التعامل مع طهران.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي يخشى أن تسعى أميركا إلى جولة هجمات أخرى سريعة في إيران الشهر المقبل لكنها ستنهيها بسرعة باتفاق دون أن تحقق إسرائيل أهدافها.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يرى أن جولة قصيرة من الضربات الجوية لن تفضي إلى إسقاط النظام الإيراني أو وقف برنامج طهران النووي.

وقالت إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من فجوة بين أهداف القيادة السياسية في إسرائيل وأهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



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