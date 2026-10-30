"ساعة الصفر"... ما الذي سيحدث إذا استهدفت إيران كابلات الإنترنت؟

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وبحسب الوكالة، فإنّه عند حلول "ساعة الصفر"، أي اللحظة التي تقطع فيها شرايين الإنترنت الحيوية في مضيق هرمز، ستتعرض شبكات الاتصالات في كل من قطر والبحرين والإمارات والكويت لصدمة هائلة. ذكر موقع " "، أنّ وكالة "تسنيم" نشرت سيناريو "ساعة الصفر" لانقطاع الإنترنت في مضيق هرمز.وبحسب الوكالة، فإنّه عند حلول "ساعة الصفر"، أي اللحظة التي تقطع فيها شرايين الإنترنت الحيوية في مضيق هرمز، ستتعرض شبكات الاتصالات في كل من قطر والبحرين والإمارات والكويت لصدمة هائلة.

وفي اللحظات الأولى، سيؤدي الانخفاض الحاد في جودة الخدمة والانقطاع المفاجئ لخدمات الحوسبة السحابية مثل "أمازون" و"مايكروسوفت"، وانهيار أنظمة التداول الخوارزمي في البورصات، إلى جانب التخبط العشوائي للبيانات، إلى وقوع كارثة عميقة.

ورغم أن جهود مشغلي الشبكات والاعتماد على مسارات أرضية بديلة ومحدودة قد تحول دون حدوث انقطاع دائم وشامل، إلا أن الكارثة الحقيقية ستتجلى بوضوح خلال الساعات والأيام الأولى، مع انهيار البنية التحتية الحديثة القائمة على .

وأضاف "تسنيم: "ستتفاقم هذه الأزمة الخانقة بسبب العقبات القانونية وإلغاء التغطيات التأمينية والتدخلات العسكرية التي قد تمنع سفن الإصلاح من الوصول إلى المنطقة".

وتابعت: "ستبقي منطقة حبيسة مأزق قاتل لعدة أشهر، مما سيوجه ضربة لا يمكن تعويضها للاقتصاد الرقمي في المنطقة". (روسيا اليوم)