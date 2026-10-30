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عربي-دولي

حصيلة عمليات القوات اليمنية ضد الحوثيين

Lebanon 24
30-10-2026 | 12:40
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حصيلة عمليات القوات اليمنية ضد الحوثيين
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1087 عملية استهداف خلال الساعات الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن"، قالت إنها أسفرت عن تحييد نحو 336 من قيادات الحوثيين وعناصرهم، وتدمير وإعطاب 112 آلية وعربة ومعدة ووسيلة إمداد وقطعة سلاح ثقيل.
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وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، عبر منصة "إكس"، أن العمليات نُفذت باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان وراجمات الصواريخ، واستهدفت مراكز القيادة والسيطرة المتقدمة التابعة للحوثيين، وتجمعاتهم وتعزيزاتهم، ومصادر نيرانهم وتحصيناتهم، ووسائل حركتهم وإمدادهم، وقدراتهم النيرانية الثقيلة.

وفي تعز، قال النزيلي إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تواصلان تنفيذ عمليات إغارة وهجمات مضادة استهدفت مواقع وصفها بأنها ذات أهمية ميدانية كبيرة، فيما شن الطيران الحربي ضربات مركزة على تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم ومواقعهم، قال إنها ألحقت خسائر كبيرة بعناصرهم وقدراتهم العسكرية.

وأضاف أن عمليات الرصد والاستطلاع تزامنت مع ضربات نارية مركزة في جبهات الجوف ومأرب والبيضاء، والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، قال إنها أحبطت محاولات تسلل ودفع قوات احتياطية، وقيّدت قدرة الحوثيين على نقل التعزيزات بين محاور القتال.

وأكد الناطق العسكري استمرار القوات المسلحة في تطوير عملياتها القتالية واستهداف قدرات الحوثيين ومصادر تهديدهم، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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