الدفاع المدني السعودي يصدر إنذارًا في خميس مشيط

أطلق الدفاع المدني السعودي، اليوم الجمعة، إنذارًا عبر في حالات الطوارئ، في محافظة خميس مشيط، للتحذير من خطر محتمل، داعيًا السكان إلى الالتزام بإرشادات السلامة.

وبعد وقت قصير، أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن المحافظة، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس".

وجاء هذا الإنذار عقب إطلاق إنذار مماثل في ، قبل أن يؤكد الدفاع المدني بدوره زوال الخطر فيها.