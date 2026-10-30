الإمارات تسيطر على تسرب نفطي من ناقلة تعرضت لهجوم

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أعلنت ، أنها سيطرت على تسرب نفطي من ناقلة تعرضت لهجوم في المياه الإقليمية.وتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية لأي تسرب نفطي محتمل من ناقلة "GEM NO .2"، التي تعرضت لحادث في المياه الإقليمية الإمارتية.وتتعامل الفرق الفنية في الإمارات مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحادياً ومحلياً، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.وتُجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، وتشدد الإمارات على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات.في الإطار ذاته، بدأت الفرق الفنية مواصلة أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة.وفي جديد التطورات، أغلقت الإمارات عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتاً في إطار إجراءً احترازي، موضحة أن ذلك لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصاً على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة .وتواصل الجهات المختصة أيضا رصد جودة الهواء، وتقييم القراءات، ومتابعة المستجدات بالتنسيق المشترك ودعت الجمهور إلى الالتزام التام بتعليمات الجهات المعنية بشأن الشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية .في السياق ذاته، أكدت "الاتحاد للماء والكهرباء" أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثلان أولوية قصوى؛ وأنه تم اتخاذ التدابير الاستباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه، والتي تشمل متابعة جودة مياه البحر عند المآخذ، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها إلى الشبكة، مشيرة إلى هذه الاجراءات الاحترازية لن تؤثر على امدادات المياه للمستفيدين منها .