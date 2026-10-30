باكستان ترصد مؤشرات إيجابية في جهود الوساطة بين إيران وأميركا

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وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن زيارتَي قائد الجيش عاصم منير إلى طهران خلال تشرين الأول تعكسان أجواء إيجابية في المحادثات.وأضاف: "لماذا يزور الفيلد مارشال منير طهران مرتين إن لم يكن هناك قدر من الإيجابية؟"، مشيرًا إلى أن موقف المؤسسة العسكرية يتمثل في "التفاؤل الحذر".وحذّر تشودري من وجود "أطراف قوية تسعى إلى الإفساد والعرقلة"، معتبرًا أنها ترى في استمرار الصراع ما يخدم مصالحها، من دون أن يسمّيها. كما امتنع عن الكشف عن تفاصيل المحادثات أو ما إذا كانت قد دعمت الزيارات إلى إيران.ويتولى منير دور الوسيط لباكستان في جهود خفض التصعيد في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر. وقد زار طهران مرتين خلال الشهر الجاري، آخرهما الاثنين، برفقة السعودي الأمير خالد بن سلمان ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم .وتناول اللقاء أيضًا اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة بين باكستان والسعودية وتركيا في 7 آب، والتي تنص على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الموقعة اعتداءً على الجميع.وفي ما يتعلق بإمكانية انضمام إيران، قال تشودري إن الاتفاقية لا تمنع قبول أعضاء جدد، مضيفًا: "أي طرف يتبنى رؤية مشتركة للردع الجماعي والسلام في المنطقة، فلم لا ينضم؟". لكنه أوضح أن القرار يعود إلى القيادات السياسية للدول الثلاث، من دون الكشف عن وجود مفاوضات بهذا الشأن.وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قد أكد، عقب محادثات الاثنين، ضرورة أن تتولى دول المنطقة ضمان أمنها بعيدًا عن التدخل الأجنبي.وعن احتمال إرسال قوات باكستانية إضافية إلى ، أشار تشودري إلى أن ذلك يرتبط بتطورات الأوضاع وقرارات القيادتين السياسيتين، مؤكدًا بلاده بالدفاع عن السعودية والمواقع المقدسة في مكة والمدينة.في المقابل، شدد على أن باكستان ليست طرفًا في الصراع اليمني، قائلًا: "إنه صراع داخلي بين اليمنيين".وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد القتال بين السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.