الحوثيون يستهدفون قصر المعاشيق ومطار عدن

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هز انفجاران مدينة عدن، مقرّ الحكومة المعترف بها دولياً، في وقت متأخّر من مساء اليوم الجمعة.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي إن ميليشيا استهدفت مطارعدن وقصر المعاشيق الرئاسي بصواريخ باليستية. ولم يتضمن البيان تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار.وقال النزيلي إن "الميليشيا مستمرة باستهدافها لمقدرات الشعب اليمني"، مضيفاً أن "استهداف المطارات يكشف التناقض بين ادعاء رفع الحصار وممارسته بحق اليمنيين".وكان الحوثيون استهدفوا، الأربعاء، محيط في أحدث ضرباتهم، في خضمّ تجدّد النزاع في البلاد.