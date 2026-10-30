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عربي-دولي

لأول مرة منذ 1973.. قوات جزائرية تدخل النيجر

Lebanon 24
30-10-2026 | 15:26
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لأول مرة منذ 1973.. قوات جزائرية تدخل النيجر
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وصلت أول قافلة عسكرية جزائرية إلى النيجر، الجمعة، في خطوة تُعد أول انتشار بري لقوات جزائرية خارج حدود البلاد منذ مشاركة الجيش الجزائري في دعم مصر خلال حرب تشرين الأول عام 1973.
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ونقلت وكالة "رويترز" عن عشرة مصادر تأكيدها وصول القافلة إلى مدينة أرليت، الواقعة شمال غربي النيجر، والمعروفة بنشاطها في تعدين اليورانيوم.

ويأتي الانتشار العسكري بعد موافقة البرلمان الجزائري، في 25 تشرين الأول الجاري، على إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، في إطار التعاون الأمني بين البلدين وحماية المصالح الاقتصادية والاستثمارات الجزائرية في قطاع الطاقة.

وأوضحت الجزائر أن قرار نشر القوات يهدف إلى حماية مصالحها الاقتصادية ومشروعات الطاقة، من دون الكشف عن عدد العسكريين المشاركين أو الجدول الزمني للانتشار.

وتواجه النيجر تهديدات أمنية متزايدة من جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمَي "القاعدة" و"داعش"، في ظل استمرار الاضطرابات التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي.

وتكتسب النيجر أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الجزائر، خصوصاً مع وجود استثمارات لشركة "سوناطراك" الحكومية، إضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر والجزائر، ويهدف إلى نقل الغاز الأفريقي نحو الأسواق الأوروبية والدولية.

ويشكّل هذا التحرك تحولاً في السياسة الدفاعية الجزائرية، التي اتسمت لعقود بتجنّب نشر قوات برية خارج الحدود، كما يعكس تحسناً في العلاقات بين الجزائر والنيجر بعد توترات دبلوماسية شهدها البلدان خلال العام الماضي.
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